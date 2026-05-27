‘부산찬스’ 시리즈 체감형 공약 발표 “부산에 산다는 건 내 가족 지원군 있다는 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 27일 선거공약서를 통해 전 세대를 아우르는 맞춤 공약을 발표했다. 태어나는 순간부터 노년까지, 그동안 시정에서 고민하고 준비해 온 정책을 완성해 ‘부산에 살면 다르다’는 약속을 지키겠다는 의지를 담았다는 설명이다.

우선 65세 이상 시민의 도시철도·마을버스·시내버스 이용 전면 무료화를 내놨다. 현재 도시철도에만 적용되는 무임구조를 마을버스·시내버스로 확대해 이동약자의 불편을 해소하고, 초고령사회 부산 시니어들이 경제·교육·체육 활동에 자유롭게 참여할 수 있도록 이동권을 완성한다는 계획이다.

“그간 추진해 온 신노년 복합문화공간 하하센터(5개소 운영, 7개소 추가 추진)·우리동네 ESG센터 등 시니어 활동거점과의 연계를 완성하는 공약이자 산복도로 거주자가 많은 노년층을 고민한 정책”이라고 했다.

박 후보는 어린이집 0~2세 전면 무상보육 시행도 제시했다. 아이가 태어나는 순간부터 부산시가 양육을 책임지고 부모는 자신의 삶에 온전히 집중할 수 있는 환경을 만들겠다는 것이다. 올해 1~2월 부산의 출생아 수는 2785명으로 6년만에 최대치를 기록하며 출생률 반등을 보였다.

그는 “이 성과는 들락날락 어린이복합문화공간 110개소, 1000인의 아빠단, 파크콘서트 등 돌봄·경험·공간 정책의 결실”이라 강조하며 “90년대생 에코붐 세대의 주 출산 진입과 다자녀가정 증가 등 시대 흐름을 반영해 0~2세 무상보육으로 지원을 완성하겠다”고 밝혔다.

박형준 후보는 “부산에 산다는 것은 내 아이와 가족을 든든히 책임져줄 지원군이 있다는 것”이라며 “시정성과 위에 전 세대가 체감하는 공약을 실현하겠다”고 다짐했다.