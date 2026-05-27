대방건설이 공급하는 ‘(가칭)옥정중앙역 디에트르’가 전용 84㎡A 타입 계약을 오는 30일 진행할 예정이다.

계약은 견본주택 현장에서 진행되며, 오전 11시까지 대기줄에 도착한 수요자에 한해 입장이 가능하다. 현장에서는 신분증 및 순번표 확인 후 추첨 절차가 진행되며, 순번에 따라 계약 대상 세대를 선택하는 방식이다. 계약금은 300만원이며 일부 제출 서류는 추후 보완 가능하다.

앞서 해당 단지는 청약 접수 당시 전용 84㎡A 타입에서 기타경기 기준 6.39대 1의 경쟁률을 기록했다.

단지는 양주시 일원에 조성 예정으로, 지하 5층~지상 최고 49층, 총 3660세대 규모다.

사업지 인근에는 7호선 연장 노선인 옥정중앙역(가칭·예정) 조성이 추진 중이며, 도봉산~옥정 구간 연장 사업이 진행되고 있다. 양주시와 단지-역사 연결 통로 관련 협약도 체결된 상태다.

또한 덕정~옥정선 연장 계획이 추진될 경우 GTX-C 노선이 예정된 덕정역 접근성 개선 가능성이 거론되고 있다.

단지 주변에는 옥정호수공원과 상업시설, 교육시설 등이 위치해 있으며, 커뮤니티 시설로는 실내수영장, 체육시설, 피트니스센터, 키즈 공간 등이 계획돼 있다.