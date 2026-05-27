- 행사 기간 다회용기 50만개 운영, 96% 회수…일회용 폐기물 12톤 감축 효과

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 일회용품제로(Zero)화를 표방한 태안 국제박람회가 ‘친환경 축제로 전환’에 대성공을 거뒀다.

도는 지난 4월 25일~5월 24일까지 ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 기간 동안 일회용 폐기물 12톤을 감축했다고 27일 밝혔다.

이는 전국 최초 탄소중립경제특별도 선포 이후 역점 추진하고 있는 ‘일회용품 없는 축제’ 정책에 따라 행사장 내 음식부스와 푸드트럭 등 모든 식음시설의 일회용기를 다회용기로 전환·운영한 성과다.

행사 기간 공급된 다회용기는 총 50만개로, 식기류 35만개와 컵류 15만개가 사용됐으며, 최종 회수율은 96.6%를 기록해 대부분의 용기가 다시 수거·재사용 체계로 회수된 것으로 나타났다.

이번 다회용기 운영을 통해 동일한 수량의 일회용품을 사용했을 때와 비교하면 12톤의 폐기물 발생을 감축한 것으로 분석됐으며, 매립·소각 과정에서 발생할 수 있는 환경 부담을 줄이는 동시에 자원 순환 효과를 높였다는 점에서 의미가 크다.

탄소 저감 효과도 확인됐는데, 감축된 폐기물량을 온실가스 저감 효과로 환산하면 20년생 소나무 약 3600여 그루가 1년간 흡수하는 이산화탄소량(약 14톤)에 해당하는 수준이다.

충남도 도중원 환경관리과장은 “대규모 행사에서 다회용기 사용이 단순한 일회용품 절감 차원을 넘어 실질적인 탄소중립 실천 방안으로 기능할 수 있음을 입증했다”며 “앞으로도 친환경 행사 운영 모델을 지속 확대해 자원순환 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.