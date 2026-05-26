6월26일 해운대·송정해수욕장 개장 7월1일 송도·광안리·다대포·일광도

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 여름철 해수욕장 개장을 앞두고 부산시가 안전 및 관광수용태세를 점검했다. 시는 26일 오후 ‘2026년 해수욕장 운영보고회’를 열고 해수욕장별 운영계획과 분야별 지원대책을 구·군, 소방·경찰·해경 등 관계기관들과 공유했다. 지난해 부산 해수욕장 방문객은 2197만9000명으로 2024년 대비 11.4% 증가한 바 있다.

올해 해수욕장 개장은 6월 26일 해운대·송정해수욕장을 시작으로, 7월 1일에는 송도·광안리·다대포·일광·임랑해수욕장도 문을 연다. 시는 개장 전 해수욕장 위험성 평가를 바탕으로 물놀이 구역과 수상레저 구역을 구분 운영하고, 해운대·광안리·일광 등 해수욕장에 해파리 차단망과 유해생물 방지시설을 설치한다. 또 119시민수상구조대, 민간수상구조대, 해경 등과 합동 대응체계도 구축한다.

숙박업소 위생관리 및 식중독 예방 등 식품안전관리, 해수욕장 주변 교통 주차관리, 바가지요금 방지 등 물가 관리, 해수욕장 수질 및 토양 오염관리 등 점검에도 만전을 기할 예정이다.

한편 시는 올해 해수욕장 운영방향을 단순 여름철 피서 중심에서 벗어나 연중 가능한 ‘체류형 해양레저관광 플랫폼’으로 전환한다. 송도 카약·스킨스쿠버, 송정 서핑, 광안리 패들보드 등 지역별 해양레포츠 특화 프로그램을 운영하고, 해변요가, 선셋 필라테스, 오션러닝, 싱잉볼라운지 등 해양치유 프로그램도 선보인다.

시 관계자는 “올여름 부산 해수욕장을 안전하고 쾌적한 환경으로 운영해 시민과 관광객이 안심하고 찾게 하겠다”며 “사계절 체류형 해양레저관광 거점으로 육성해 다시 찾는 부산 바다로 만들겠다”고 말했다.