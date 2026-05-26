[헤럴드경제=이명수 기자] 김윤덕 국토교통부 장관은 26일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업에 속도를 내겠다고 말했다고 연합뉴스가 보도했다.

이 매체는 신공항 건설사업의 지반 조사와 주민 이주대책 등 공사 준비 현황을 종합적으로 확인하기 위해 마련됐다고 밝혔다.

김 장관은 가덕도 신공항 건설사업이 정상화 궤도에 진입했다며, 설계 절차와 하반기 우선 시공분 착공, 어업 보상, 관계기관 인허가 등 주요 행정 절차에 속도를 내 달라고 당부했다.

이어 “가덕도신공항은 국가균형발전과 남부권 글로벌 관문 공항 구축을 위한 핵심 국책사업”이라며 국민이 사업 진척을 체감할 수 있도록 7월에 지반조사를 완료하고 주민 임시이주도 시작하는 등 신속히 추진하겠다” 고 말했다.

김 장관은 이어 건설 원자재 수급 불안 등 공급망 위기에 선제적으로 대응하고 지역사회와의 소통도 강화해달라고 주문했다. 또 지역 주민 고용 창출, 지역 업체 참여 확대 등을 통해 지역사회와 상생하는 공항으로 조성하겠다고 강조했다.

아울러 가덕도 신공항 건설 사업이 대규모 해상 매립이 포함된 고난도 공사인 만큼 안전 문제에도 철저히 대비해달라고 당부했다.

김 장관은 이날 주민들과 간담회를 갖고 가덕도 신공항 사업 관련 의견을 청취하며 정부의 신속한 사업 추진 의지를 전달했다.