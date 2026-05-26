‘착한서초코인’ 1코인에 100원 상당, 서초구 대표 주민참여형 보상 플랫폼 종이팩, 플라스틱 병뚜껑 수거부터 환경 프로그램 참여 및 SNS 후기 작성 등 적립 활동 다양화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 주민들의 생활 속 탄소중립 실천 참여를 독려하기 위해 오는 6월 1일부터 방배숲환경도서관 내 ‘착한서초코인’ 적립 범위를 대폭 넓힌다.

‘착한서초코인’은 탄소중립 실천, 자원봉사 등 지역사회를 위한 선한 활동에 참여한 주민에게 코인을 지급, 이를 지역 내 공공시설이나 민간 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있도록 한 서초구의 대표적인 주민 참여형 보상 플랫폼이다. 1코인은 100원 상당의 포인트로 활용된다.

그동안 방배숲환경도서관에서는 자원봉사와 재능기부 활동 중심으로 코인을 적립할 수 있었으나, 6월부터는 환경 특화 도서관의 특성을 반영해 주민들이 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 친환경 활동 전반으로 적립 범위를 확대하기로 했다.

우선 도서관 내 ‘자원순환존’에 재활용이 가능한 자원을 가져오면 코인을 지급한다. 깨끗하게 세척한 종이팩은 200g당 1코인, 사용하지 않는 텀블러는 1개당 2코인, 플라스틱 병뚜껑은 10개당 1코인이 적립된다.

또, 방배숲환경도서관이 운영하는 환경 특화 프로그램에 참여할 경우 회당 2코인을 지급한다. 프로그램 참여 후 개인 SNS에 300자 이상의 후기를 작성하면 1인 1회에 한해 추가로 5코인을 받을 수 있어 주민 참여를 더욱 활성화할 전망이다.

사업 참여 대상은 서초구민뿐 아니라 서초구 소재 직장인까지 포함된다. 참여자는 ‘착한서초코인’ 전용 앱을 통해 코인을 적립·사용할 수 있으며, 가입 절차와 이용 방법에 대한 자세한 사항은 서초구청 홈페이지 또는 ‘착한서초코인’ 전용 앱에서 확인하면 된다.

구는 이번 사업을 통해 주민들의 자발적인 탄소중립 실천 문화를 확산하는 동시에, 적립된 코인이 지역 내 소비로 이어지는 선순환 구조를 조성해 환경 보호와 지역경제 활성화 효과를 동시에 거둘 것으로 기대하고 있다.