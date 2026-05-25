금융 당국, 자산운용사 등에 투자 유도 이벤트 단속 증권사 매수 인증 이벤트 등도 단속 대상 업계 “새 상품 홍보도 못 하게 하는 것 상식 밖”

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성전자와 SK하이닉스를 단일종목으로 하는 레버리지 ETF(상장지수펀드) 출시를 앞두고, 금융 당국이 해당 ETF 출시 자산운용사 등에 대한 투자 유도 이벤트에 관해 사실상 ‘금지령’을 내렸다.

투자자 보호를 위한 조치라는 게 당국의 설명이지만, 업계에서는 “새로운 상품을 내놓고 홍보조차 못하게 하는 것은 상식 밖”이라며 볼멘소리가 이어지고 있다.

25일 금융투자업계에 따르면 오는 27일 삼성전자와 SK하이닉스의 단일종목의 하루 주가 수익률이나 하락률에 대해 2배의 수익률을 가져가는 레버리지·인버스2X(곱버스) ETF 총 16개(레버리지 ETF는 14개, 곱버스는 2개)가 동시에 상장된다.

해당 ETF를 출시하는 자산운용사는 삼성과 미래에셋, 신한, 한화 등 모두 8곳으로, 이들 운용사는 당초 투자자들을 끌어모으기 위해 기자간담회와 투자자 설명회, 상품 증정 등 다양한 이벤트를 계획했다.

그러나 금융감독원이 최근 이들 운용사에 투자를 유도하고 부추기는 이벤트를 사실상 금지하는 지침을 내려보내면서, 이들 운용사는 계획했던 이벤트를 상당수 철회한 것으로 알려졌다.

기자간담회와 투자자 세미나의 경우 투자 조장이나 장려 등을 유도하는 행위를 금지하고, 상품 설명 및 투자위험 고지를 강조해 설명하도록 엄격하게 제한을 두는 것은 물론 위반 여부에 대해 지속해서 모니터링하겠다는 게 금융 당국의 설명이다.

이에 업계는 “지나친 제약”이라며 반발하고 있다. 새로운 상품을 출시하도록 당국이 승인해 주고도, 이를 홍보하지 못하게 하는 것은 상식에 맞지 않는다는 주장이다.

일각에서는 8개 운용사가 삼성전자와 SK하이닉스라는 단일종목 기반의 같은 상품을 출시하는 상황에서 상품별 특성을 부각할 수 있는 이벤트를 금지한다면, 결국 대형사 ‘쏠림 현상’으로 이어질 수 있다는 우려 섞인 전망도 나온다.