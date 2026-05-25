여야 모두 ‘투트랙’ 유세

[헤럴드경제=윤호 기자]더불어민주당과 국민의힘은 6·3 지방선거를 9일 앞둔 25일 당 투톱이 각각 다른 지역을 도는 ‘투트랙’ 지원 유세를 벌인다.

민주당의 정청래 총괄상임선대위원장과 한병도 공동상임선대위원장은 이날 오전부터 전북 정읍과 충남을 각각 찾아 민심을 공략한다.

정 위원장은 이날 오전 전북 정읍에서 중앙선거대책위원회 회의를 주재한 뒤 전북 지역 후보들의 지원 유세에 나선다.

이후 충남 서천과 보령으로 옮겨 유승광 서천군수, 이영우 보령시장 후보를 각각 지원사격한다.

한 위원장은 충남 논산과 천안을 찾아 오인환 논산시장 후보와 함께 첨단 방위산업 관련 현장 기자간담회를 연다. 이어 전은수 충남 아산을 국회의원 후보와 현근택 용인시장 후보 지원 유세에 나설 예정이다.

충남 천안에선 박수현 충남지사 후보와 함께 충남·대전 행정통합 및 지역 현안을 지원하기 위한 현장 간담회도 가질 계획이다.

국민의힘의 장동혁 상임선거대책위원장은 이날 오전 중앙선거대책위원회의를 마친 뒤 오후 대구시당에서 열리는 대구·경북 공동 비전선포식을 찾아 후보들을 격려한다.

이후 대구 수성못 일대와 경북 구미 새마을 시장을 찾아 거리 유세에 나선다.

송언석 공동선거대책위원장은 중앙선대위 회의에 참석한 뒤 충남으로 향한다.

송 위원장은 충남 당진시장 오거리 일대에서 오성환 당진시장 후보 유세를 도운 뒤, 공주 산성시장으로 이동해 김태흠 충남지사 후보와 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보, 최원철 공주시장 후보 유세를 돕는다.

이 자리에는 박근혜 전 대통령이 동행해 유세를 지원할 계획이다.

이후 송 위원장은 천안터미널을 찾아 박찬우 천안시장 후보 유세를 지원한다.