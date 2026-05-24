최보윤 공보단장 “법치주의 무력화 장본인” “공소취소·사법 3법이야말로 반칙과 특권”

[헤럴드경제=신대원 기자] 국민의힘은 이재명 대통령의 고(故) 노무현 전 대통령 추모사를 조준해 ‘노무현 정신’ 모독이라며 강하게 비판했다.

최보윤 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 24일 논평에서 “이 대통령이 노 전 대통령 17주기 추도식에서 ‘반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 추진하겠다’고 공언했다”며 “온갖 반칙과 특권으로 법치주의를 무력화하고 있는 장본인이 도대체 누구를 향해 개혁을 외치는 것이냐”고 반문했다.

최 단장은 “이 대통령과 더불어민주당이 강행하는 초법적 공소취소 꼼수와 사법 3법이야말로 노 전 대통령이 그토록 혐오했던 ‘반칙과 특권의 시대’를 다시 열겠다는 노골적인 선언”이라며 “본인의 사법 리스크를 덮기 위해 국가의 사법시스템을 통째로 흔드는 이 행태는 개혁이 아니라 명백한 헌정유린이며 국민에 대한 기만”이라고 주장했다.

이어 “참으로 뻔뻔하고 기가 막힌 ‘노무현 정신’ 모독이 아닐 수 없다”며 “노 전 대통령이 지향했던 검찰개혁의 본질은 ‘검찰의 정치적 독립성과 중립성 보장’이었다”고 말했다.

또 “지금 이재명 정권과 민주당은 개혁이라는 가면을 쓴 채 정권 입맛에 맞지 않는 검찰을 아예 폐지하려 들고 사법부마저 정권의 하수인으로 종속시키려 하고 있다”면서 “이는 노무현의 뜻을 참칭한 ‘개악’이며 대한민국의 사법정의를 송두리째 흔드는 위험한 권력의 폭주”라고 비판했다.

최 단장은 계속해서 “이 대통령은 어제 추도식에서 가짜 개혁을 외칠 것이 아니라 최소한 자신의 임기가 끝나면 당당하게 재판을 받겠다는 선언이라도 했어야 마땅하다”며 “이 대통령은 지금이라도 거대 여당의 입법권력을 동원해 자신의 죄를 지우려는 초법적인 시도를 즉각 중단하라”고 촉구했다.

이어 “법 앞에 평등한 대한민국 국민의 한 사람으로서 당당하게 법의 심판을 받는 것만이 이 대통령과 민주당이 그토록 외치는 ‘노무현 정신’에 대한 최소한의 존중이자 속죄가 될 것”이라고 덧붙였다.

한편 이 대통령은 전날 경남 김해 봉하마을에서 열린 노 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 “이제 저는 추모하는 마음을 넘어 대한민국 대통령으로서 막중한 책임과 무게를 느끼며 당신의 뜻을 이어가려 한다”면서 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”고 밝혔다.