[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대성에너지㈜는 지난 21일 비엔나웨딩에서 열린 ‘자원봉사능력개발원 30주년 기념 후원 행사’에 참여했다.

이번 행사는 쪽방 주민의 생활 안정 지원과 지역사회 나눔 실천을 위한 후원 모금 및 자원봉사능력개발원의 창립 30주년을 기념하기 위해 마련됐다.

자원봉사능력개발원은 쪽방주민 등 지역의 소외된 이웃을 위해 다양한 복지·자활 지원 활동을 이어오고 있는 비영리기관이다.

대성에너지는 과거 대구도시가스㈜ 시절부터 자원봉사능력개발원과 인연을 이어오며 다양한 사회공헌활동을 함께 펼쳐왔다.

이날 행사에서도 지역사회 나눔 실천과 돌봄 활동 지원을 위해 300만원의 후원금을 전달하며 따뜻한 상생의 뜻을 전했다.

박종률 자원봉사능력개발원 이사장은 “대성에너지와 오랜 시간 함께 지역사회를 위한 활동을 이어올 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 힘이 될 수 있도록 다양한 나눔 활동을 확대해 나가겠다“고 말했다.

행사에 참석한 대성에너지 홍현식 지속성장실장은 “앞으로도 에너지 기업으로서의 사회적 책임을 바탕으로 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌활동과 나눔 실천을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.