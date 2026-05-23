스타벅스, 세월호 10주기에 ‘사이렌 머그’ 홍보 신화에서 노래로 배 난파시키는 ‘사이렌’ 상징

[헤럴드경제=김광우 기자] 이재명 대통령이 ‘탱크데이’ 마케팅으로 논란을 빚은 스타벅스코리아가 2년 전 세월호 참사 10주기인 4월 16일에 ‘사이렌 머그잔’을 출시한 것을 거론하며 “악질 장사치의 패륜행위 같다”고 비판했다.

이 대통령은 23일 오후 엑스(X·옛 트위터)에 더불어민주당 정진욱 의원의 글을 인용한 뒤 “제발 사실이 아니길 바란다. 인두겁을 쓰고서는 도저히 할 수 있는 일이 아니다”며 이같이 썼다.

앞서 스타벅스코리아는 2024년 4월 16일 ‘사이렌 클래식 머그’를 새로운 머그잔 시리즈로 출시한다고 홍보했다. 사이렌은 그리스·로마 신화에 등장하는 인어로, 스타벅스가 1971년 창립될 때부터 로고에 쓰였다.

이에 대해 정 의원은 “신화에서 노래로 배를 난파시키는 사이렌(Siren)을 세월호 참사일 이벤트에 사용했다”며 비판했다.

이 대통령은 “세월호참사 추모일을 맞아 유가족들이 고통에 몸부림치고 국민들이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱코드를 감춘 암호같은 이런 행사를 시작하며 희생자들을 모욕하고 국민들을 우롱하며 나름 즐겼을 것”이라며 “‘일베 보관소’도 아니고 대기업 공식 행사라는데 더 할 말이 없다”고 지적했다.

이어 “사건을 연결시켜 보면 이번 5.18 맞이 탱크데이 행사로 광주민주화운동과 박종철 열사를 조롱하고 모욕한 것이 우발적 사건이라 보기 어렵다”며 “돈 좀 벌겠다고 상습적으로 국가폭력과 참사 희생자들을 능멸하는 이 금수같은 행태에 국민적 심판이 있을 것”이라고 강조했다.