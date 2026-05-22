“비용 대비 효과 높은 대량생산형 방어체계”

[헤럴드경제=윤호 기자]방위사업청은 현대전의 양상을 변화시키고 있는 중형 자폭드론의 위협에 대응하기 위해, 직충돌 방식의 전용 요격드론을 신속시범사업으로 개발한다고 22일 밝혔다.

신속시범사업은 민간의 신기술을 신속하게 국방 분야에 적용하기 위해 소요가 결정되지 않은 무기체계를 대상으로 시제품을 개발한 뒤, 군이 성능 입증시험을 통해 군 활용성을 확인하는 사업이다.

국방과학연구소 부설 국방신속획득기술연구원이 총 170억 원을 투자해 2년간 연구개발을 수행하며, 개발된 시제품은 군 활용성이 인정될 경우 향후 긴급소요 제기 등의 절차를 거쳐 후속사업 추진 여부가 결정된다.

이번에 개발되는 ‘대드론 하드킬 근접방호체계’는 적 자폭드론이 아군 방호목표에 접근할 경우 자체 탐지레이더로 표적을 탐지하고, 일정 거리 이내로 접근하면 요격드론의 적외선 열추적 탐색기로 표적을 포착해 직충돌 방식으로 요격한다.

요격 성공여부는 전자광학․적외선 장비를 활용해 확인하고, 요격에 실패할 경우 다른 요격드론으로 재요격을 수행한다.

방사청은 “이번 사업을 통해 저고도 대공방어체계를 우회해 침투하는 적 중형 자폭드론에 대한 대응 가능성을 검증할 예정”이라며 “비용 대비 효과가 우수한 대량생산형 무기체계로의 발전 가능성도 확인할 수 있을 것”이라고 기대했다.

윤창문 방위사업청 국방기술개발보호국장은 “직충돌 요격드론은 향후 후방지역의 사령부, 비행단, 미사일기지, 발전소, 항만 등의 방호를 위한 새로운 대응수단이 될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 호르무즈 해협에 정박해 있던 HMM 나무호를 타격한 비행체도 중형 자폭드론일 가능성이 제기된 바 있다.