이마트, 6만3348원에 주식 교환

[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트는 지난 21일 공시를 통해 신세계푸드 주식을 기준 시가 대비 30% 인상된 가격에 사들인다고 밝혔다.

주식 매수 가격은 기준 시가인 4만8729원 대비 30% 인상한 6만3348원이다. 이마트는 “신세계푸드 주주간담회 이후 일반 주주를 배려하기 위한 방안을 추가로 검토했다”고 밝혔다.

이마트는 중복상장 구조 해소를 위해 신세계푸드의 상장폐지를 추진하고 있다. 이마트는 신세계푸드 발행 주식 중 신세계푸드의 자사주, 이마트가 보유한 주식을 제외하고 이마트 주식과 교환할 예정이다. 104만2112주가 대상이다. 주식 교환이 완료되면 신세계푸드는 이마트의 완전자회사가 된다.

이날 이마트는 스타벅스를 운영하는 에스씨케이컴퍼니의 브랜드 평판 위험도 공시했다. 이마트는 에스씨케이컴퍼니 지분 67.5%를 보유했다.

이마트는 “대용량 텀블러 ‘탱크 시리즈’를 할인하는 기획 프로모션에 사용된 문구의 적정성에 대한 사회적 비판이 제기됐다”며 “철저한 경위 조사, 업무 프로세스 재점검 및 전사적인 임직원 교육을 진행할 예정이며 향후 여론에 따라 소비자 인식, 브랜드 평판, 이해관계자와의 관계, 영업실적 및 향후 사업 운영에 부정적 영향이 발생할 가능성이 있다”고 명시했다.