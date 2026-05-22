[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 대한불교조계종 은해사 진성스님의 모친인 김달순 불자가 교내 백주년기념관 화백홀에서 동국대 WISE캠퍼스에 장학기금 1000만원을 전달했다고 21일 밝혔다.

이날 전달식에는 기부자인 김달순 불자와 큰아들 금구석 처사, 둘째 아들인 은해사 진성스님, 류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장, 서운교 대외협력처장 등이 참석했다.

이번 장학기금은 올해로 102세를 맞이한 김달순 불자가 뜻깊은 나눔을 위해 마련됐다.

김달순 불자는 은해사 회주 및 교구장 스님 등 불교계 어른 스님들로부터 받은 축하금과 자녀를 비롯한 가족들이 감사의 마음을 담아 전한 용돈을 허투루 쓰지 않고 모아 이번에 전달했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 “어머님의 건강을 염원하는 가족들의 효심과 불교계의 따뜻한 보시 공덕이 고스란히 담긴 만큼 학생들이 그 숭고한 뜻을 이어받아 이 사회를 밝히는 미래 인재로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.