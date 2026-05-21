[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 청도프로방스와 지역 관광 활성화 및 결혼친화 문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

주요 협약 내용은 관광사업 발전을 위한 행사 공동 개최 및 지원, 관광객 유치와 지역경제 활성화를 위한 협력사업 추진, 달서구의 결혼장려 정책인 ‘잘 만나보세, 뉴(New) 새마을운동’ 확산 협력 등이다.

또 청년 결혼 응원을 위한 신규 사업 발굴과 미혼남녀 만남 지원, 건강한 가족문화 조성을 위한 협력도 함께 추진할 계획이다.

특히 이번 협약을 통해 달서구민은 청도프로방스 입장료 30% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 야외 스몰웨딩 장소 이용 시에도 할인 혜택이 제공될 예정이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “이번 협약은 관광 활성화와 인구위기 극복을 민·관이 함께 추진하는 의미 있는 협력 사례”라며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 혜택을 확대하고 결혼과 가족의 가치를 긍정적으로 확산하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.