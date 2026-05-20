[헤럴드경제=김현일 기자] 한국 국적의 대형 유조선 한척이 호르무즈 해협을 통과 중인 가운데 정부는 나머지 25척의 통항도 협의 중이라고 20일 밝혔다.

호르무즈 해협을 통과 중인 배는 유조선은 한국과 이란 양측의 협의로 선택된 것으로 전해졌다. 총 20명 이상이 탑승했으며 한국인 선원은 10명 이내라고 외교부 당국자는 설명했다.

이 유조선은 서울에 본사를 둔 우리나라국 해운사 HMM의 유니버설 위너호로, 도착지는 울산이다.

앞서 블룸버그 통신은 “쿠웨이트산 원유를 선적한 유니버설 워너호가 이날 오전 이란 라라크섬 남쪽 이란이 승인한 호르무즈 해협 통과 항로에 진입했음을 알리는 신호를 보내기 시작했다”고 전했다.

해당 유조선이 오만만에 이르면 미국·이란 중동 전쟁 발발 후 호르무즈 해협을 탈출한 첫 한국 선박이 된다. 해협 내 갇혀 있는 한국 선박은 25척으로 줄어들게 된다.

정부는 지금까지 ‘한국 선박을 포함한 모든 선박의 자유로운 해협 통항’을 기조로 삼아온 만큼 앞으로도 자유 통항을 위한 협의를 이어간다는 방침이다.

조현 외교부 장관은 이날 오후 국회 외교통일위원회에서 “어제부터 항해를 시작해서 매우 조심스럽게 (통과하고 있다)”면서 “200만 배럴”이라고 언급했다.

200만 배럴은 호르무즈 해협을 통과 중인 유조선 탑재 원유량을 의미하는 것으로 보인다. 앞서 지난 4일 비행체 공격을 받아 파손돼 수리 중인 HMM 나무호도 호르무즈 해협 내 머물고 있어 향후 추가 통과 여부에 관심이 쏠리고 있다.

한편, 중국 유조선 오션릴리호와 위안구이양호도 호르무즈 해협을 지나고 있다. 오션릴리호는 카타르·이라크산 원유를 싣고 있으며 목적지는 중국 취안저우항이다. 이라크산 원유를 싣고 있는 위안구이양호는 중국 수이둥항에 도착 예정이다.

블룸버그 통신은 “만약 유니버설 워너호가 통과에 성공한다면 한국 유조선으로서는 최초의 호르무즈 해협 통과가 될 것”이라며 “한국과 중국 유조선 3척이 이곳을 지나면 전쟁 발발 후 호르무즈 해협의 대형 유조선 통항량이 가장 많은 날로 기록되게 된다”고 설명했다.