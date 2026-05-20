[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령이 패션플랫폼 무신사의 지난 2019년 카드뉴스를 겨냥해 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴수가 있나”라며 강하게 비판하자, 무신사가 대차 고개를 숙였다.

무신사는 20일 보도참고자료를 내고 “최근 한 기업의 역사비하 논란을 무거운 마음으로 지켜보던 중, 7년 전 무신사의 잘못이 다시 거론되고 있음을 인지했다”고 밝혔다.

무신사는 이어 “2019년 7월 무신사는 고(故) 박종철 민주열사 고문치사 사건을 연상케 하는 문구를 인용해 소셜미디어(SNS) 마케팅에 활용했다”며 “민주화를 위해 희생한 열사님의 뜻과 민주주의 가치를 훼손하는 결코 있어서는 안될 큰 잘못을 저질렀다”고 말했다.

그러면서 “당시 사건 발생 직후 무신사 대표를 포함한 경영진은 박종철기념사업회를 직접 찾아 진심으로 사죄드리며 용서를 구했다”며 “7년의 시간이 지난 지금까지도 당시 내부 프로세스의 부재와 경솔한 판단이 남긴 상처가 결코 가볍지 않다는 사실을 깊이 새기고 있다”고 덧붙였다.

무신사는 “다시 한번 박종철 열사님과 유가족 여러분, 박종철기념사업회를 비롯한 모든 관계자분들, 그리고 무신사에 실망하셨을 모든 분께 진심으로 사죄드린다”고 했다.

아울러 무신사는 모든 임직원을 대상으로 역사 교육을 진행하고 콘텐츠 검수 프로그램을 강화했다고 설명했다.

앞서 이재명 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 무신사의 카드뉴스를 공유하면서 “박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라고 지적했다.

과거 무신사 카드뉴스에는 ‘속건성 책상을 탁쳤더니 억하고 말라서’라는 문구가 적혀 있는데, 이는 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부 발표 내용인 “책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”를 연상시킨다는 비판이 제기됐다.