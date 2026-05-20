AI 반도체 전력 안정화 핵심 부품 글로벌 대형 고객사와 2년 장기 계약 MLCC 기술력 바탕으로 AI 신사업 대형수주 결실 장덕현 사장 “AI 토털 솔루션 기업 입지 강화”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전기가 글로벌 대형 기업과 약 1조5000억원 규모의 실리콘 캐패시터 공급 계약을 체결하며 AI 인프라 시장 공략에 속도를 낸다.

삼성전기는 글로벌 대형 고객사를 대상으로 실리콘 캐패시터 공급 계약을 맺었다고 20일 공시했다. 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년간이다.

이번 계약은 삼성전기가 신성장 동력으로 육성해 온 실리콘 캐패시터 사업에서 거둔 첫 대규모 공급 성과다.

앞서 장덕현 삼성전기 사장은 지난 2025년 주주총회에서 신사업인 실리콘 캐패시터 양산에 돌입하겠다고 밝힌 바 있다. 약 1년 만에 성과가 난 것이다.

실리콘 캐패시터는 AI 서버용 GPU(그래픽처리장치)와 HBM(고대역폭메모리) 등 고성능 반도체 패키지 내부에 탑재돼 전력 공급 안정성을 높이는 초소형·고성능 부품이다.

최근 AI 반도체는 처리 데이터량이 급증하며 전력 소모량이 크게 늘고 있다.

특히 AI서버용 패키지는 일반 PC용 대비 면적이 크고, 층수가 증가함에 따라 전력 공급 안정성과 신호 무결성 확보가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.

순간적인 전력 변동에도 성능 저하나 오류가 발생할 수 있어, 반도체와 가장 가까운 위치에서 노이즈를 제거하고 전력을 안정적으로 공급하는 실리콘 캐패시터의 중요성이 커지고 있다.

소모가 급증하면서 순간적인 전력 변동과 노이즈를 줄이는 역할이 중요해지고 있다. 업계에서는 AI 서버 성능 경쟁이 치열해질수록 전력 안정화 부품의 전략적 가치도 더욱 커질 것으로 보고 있다.

특히 실리콘 캐패시터는 기존 MLCC(적층세라믹캐패시터) 대비 저항(ESL·ESR)이 100배 이상 낮아 신호 손실을 최소화할 수 있다.

실리콘 웨이퍼 기반 초박형 구조로 제작돼 고밀도 집적이 가능하고, 고전압·고온 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 점이 특징이다.

실리콘 캐패시터는 기술 진입 장벽이 높고 고객사 인증 절차가 까다로워 소수 기업이 시장을 과점해왔는데, 글로벌 공급망에 삼성전기가 본격 진입했다는 평가가 나온다.

업계에서는 삼성전기가 기존 MLCC와 패키지 기판 사업에서 확보한 초미세 공정 기술력이 이번 수주의 배경이 됐다는 분석도 나온다.

삼성전기는 향후 AI 서버를 넘어 자율주행 시스템과 모바일 등 고성능 컴퓨팅 분야로 공급처를 확대할 계획이다.

장덕현 삼성전기 사장은 “이번 계약은 AI 시대 핵심 부품 토털 설루션 공급자로서의 입지를 다지는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “제품 라인업을 확대해 글로벌 고객사와 협력을 강화하겠다”고 말했다.