다문화 임직원·후덕죽 셰프 등 출연

기아가 세계인의 날(5월 20일)을 기념해 다문화 인식 개선을 주제로 한 사회공헌 캠페인 영상(사진)을 20일 공개했다. 해당 영상에는 미국·프랑스 국적의 다문화 기아 임직원 2인, 방글라데시·인도·호주·일본 등 다양한 배경의 일반인 7인과 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’에 나온 후덕죽 셰프가 출연한다.

이들은 우리 사회 속 다문화 1세대와 2세대가 살아오며 직접 겪은 이야기를 인터뷰 형식으로 솔직하게 풀어내며 세대 간 경험의 차이와 공감대를 함께 담아냈다. 특히, 대만 화교 출신으로 한국에 귀화한 후덕죽 셰프는 다문화인으로 살아온 자신의 경험을 거침없이 털어놓으며 영상의 공감도를 한층 높인다.

먼저, 다문화 2세대 출연자들은 일상에서 여전히 크고 작은 편견에 부딪히고 있지만 주눅들지 않고 주체적이고 당당한 모습으로 살아가는 이야기를 들려준다. 이어 다문화에 대한 편견이 심했던 시절을 직접 겪은 다문화 1세대 출연자들이 자신들의 아픈 경험을 전하면서도, 자신감 넘치는 다음 세대를 바라보는 뿌듯함을 담담하게 풀어낸다. 영상 마지막에는 출연자 모두가 한목소리로 더 포용력 있는 대한민국으로 나아가길 기원하는 메시지와 함께, 기아의 사회공헌 활동을 소개한다.

기아 관계자는 “앞으로도 문화와 세대 간 오해와 편견이 사라질 수 있는 캠페인 활동을 지속할 것”이라고 밝혔다.

서재근 기자