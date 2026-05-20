영업 및 서비스, 교육 현지화로 유럽 시장 공략

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산로보틱스는 유럽 사업 확대를 위해 유럽지사를 독일 프랑크푸르트로 확장 이전하고, 개소식을 진행했다고 20일 밝혔다.

두산로보틱스는 2024년에 독일, 프랑스, 네덜란드 등 유럽 주요 국가의 시스템 통합(SI) 업체 및 딜러사와 파트너십을 구축하고 유럽지사를 설립했다. 이번 이전 결정은 현지에서 서비스, 교육, 쇼룸 기능을 직접 운영하는 체계를 갖추기 위해 이뤄졌다.

서비스 측면에서는 현지 애프터서비스(AS) 범위를 개별 부품 단위 교체까지 확대한다. 또 서비스에 필요한 부품과 수리 장비를 현지에 상시 비치하며 수리 교육도 현지에서 직접 진행하기로 했다. 두산로보틱스는 고객이 사용하고 있는 로봇에 문제가 발생할 경우 즉시 대체 로봇을 현장에 투입하고, 고객의 소리(VOC)에 신속히 대응할 방침이다.

교육 체계도 현지 중심으로 강화한다. 고객사 등을 대상으로 초급·중급·고급 과정을 월 2회 이상 정기 운영할 예정이다. 실제 제품을 직접 분해하고 수리하는 라이브 리페어(Live Repair) 교육도 새롭게 도입한다.

유럽은 두산로보틱스 전체 매출의 약 20% 이상을 차지하고 있다. 두산로보틱스는 유럽 시장에서의 입지를 넓히기 위해 해당 설루션들을 상시로 경험할 수 있는 쇼룸을 운영할 계획이다. 나아가 고객이 유럽지사 엔지니어들과 함께 맞춤형 로봇 설루션을 개발할 수 있는 애플리케이션 센터도 구축할 예정이다.

박인원 두산로보틱스 사장은 “유럽 교통의 요충지인 프랑크푸르트로의 이전을 통해 현지 고객과 파트너사에 보다 신속하고 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다”며 “단순 제품 공급을 넘어 현지 밀착형 서비스와 교육 인프라를 완성해 유럽 시장에서의 브랜드 신뢰도와 사업 경쟁력을 꾸준히 높여 나가겠다”고 말했다.