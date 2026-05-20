[헤럴드경제=민성기 기자] 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수서울’이 또다시 논란에 휩싸였다.

20일 TV조선에 따르면, 지난해 12월 4일 안성재 셰프의 모수 서울을 찾은 손님 A씨의 차를 몰던 대리주차 기사가 사고를 냈다.

모수에는 따로 주차장이 마련되어 있지 않다. 이에 차량을 타고 온 손님들은 발레파킹을 이용해야 하는데, 이 과정에서 사고가 난 것이다.

사고 직후 모수 측 관계자는 사고처리를 약속했고, 대리주차 업체는 차량 수리비로 정비소에 2,000만 원을 지급했다.

하지만 수리 과정에서 견적이 7000만원까지 오르면서 문제가 커졌다.

모수서울 관계자는 “저희도 너무 죄송한데 해드릴 수 있는 게 없는 것 같다”며 “법적으로 대응하는 게 나을 수도 있다”는 취지로 말했다.

결국 차량 수리가 끝난 뒤에도 비용 지급이 이뤄지지 않으면서 피해 차주는 3개월째 차량을 돌려받지 못한 상태라고 주장했다.

피해 차주는 “굉장히 실망스럽고 당혹스럽다”고 말했다.

모수 측은 “원칙적으로 발레파킹 업체가 사고 책임을 부담한다고 판단한다”면서도 “업체와 협의해 고객이 합리적으로 보상받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

앞서 안성재 셰프는 ‘와인 바꿔치기’ 논란으로 공개 사과한 바 있다. 이후 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 역시 재정비를 이유로 잠정 운영 중단을 알린 상태다.