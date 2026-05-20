19일 창원공장서 발족식 상생형 노사 협력 모델 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대로템은 협력적 노사관계를 구축하기 위해 지난 19일 경남 창원특례시에 있는 창원공장에서 ‘동반성장 노사미래전략 태스크포스팀(TFT)’을 발족했다고 20일 밝혔다.

먼저 현대로템 노사는 지속 가능한 협력 체계 강화 필요성에 깊이 공감하고 중장기적 관점의 노사관계 로드맵을 수립하기로 뜻을 모았다. 이를 통해 기업 경쟁력 강화와 국가 경제 발전에 기여하고 미래 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

TFT는 노사 공동 선언을 기반으로 상생형 노사 협력 모델을 구축하는 동시에 단체교섭 효율성 제고를 위한 변화 활동에 집중한다. 현장과의 소통을 강화하고 미래 과제를 공동으로 도출해 실행한다는 계획이다.

이를 위해 운영체계 전반을 점검하고 비효율적인 요소 정비와 미래 지향적 제도 개선을 추진한다. 현대로템은 임금체계와 복리후생, 근무환경 등 주요 단체교섭 의제에 대해 사전 협의와 체계적인 논의를 강화함으로써 불필요한 갈등을 줄이고 실질적인 합의를 도출하는데 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

TFT는 노사 공동 선언문 발표를 시작으로 본격적인 운영에 돌입한다. 선언문에는 ▷고용안정과 상생의 가치 실현 ▷안전 최우선 원칙의 확립 ▷미래지향적 제도개선 추진 ▷지속가능 성장 동력 확보 등 4개 사항이 포함됐다.

김익수 현대로템 경영지원본부장과 남봉희 전국금속노동조합 현대로템 지회장이 각각 노사 대표로 노사공동 선언문에 서명하고, 고용안정과 지속가능성장을 약속했다. 아울러 TFT는 오는 22일 타운홀 미팅을 열고 디펜스솔루션, 레일솔루션, 에코플랜트 등 사업본부별 미래 비전을 공유하는 자리를 마련한다.

현대로템 관계자는 “이번 TFT는 단순한 협의체를 넘어 노사가 공동으로 미래 과제를 발굴하고 실행하는 상징적인 협력 모델이 될 것”이라며 “상생 기반의 노사관계를 통해 지속 가능한 성장과 글로벌 경쟁력 확보에 이바지하겠다”고 말했다.