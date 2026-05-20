18~19일 ‘IoT 테크 엑스포 2026’ 참가 중소·중견 제조기업 생산 운영 최적화, 공장 지능화까지 반도체, 항공우주 등 AI 설루션, 안전 환경 AI 서비스도

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS가 북미 제조 인공지능 전환(AX) 시장 진출에 박차를 가한다. 제조 공정 전 과정에 적용할 수 있는 인공지능(AI) 스마트팩토리 설루션 ‘팩토바’를 통해서다.

LG CNS는 지난 18일부터 19일까지(현지 시간) 미국 캘리포니아주 산호세에서 양일간 개최된 ‘IoT 테크 엑스포 2026(엑스포 2026)’에 국내 기업 중 유일하게 참가했다고 20일 밝혔다.

해당 전시는 매해 글로벌 IT·제조 기업 200여곳과 업계 관계자 약 8000명이 찾는 사물인터넷(IoT)·AI 융합 기술 행사다. 올해는 IBM, SAP, 딜로이트 등이 전시 부스를 운영했다.

엑스포 2026에서 LG CNS는 자사 스마트팩토리 통합브랜드 팩토바의 핵심 설루션을 선보였다. 팩토바는 제조 공정 전 과정에 AI·빅데이터·IoT 등 기술을 적용해 생산 운영을 최적화하고, 공장을 지능화하는 설루션이다.

세부적으로 LG CNS는 스마트 팩토리 구현 핵심인 ‘팩토바 MES’를 통해 중소·중견 제조기업도 도입할 수 있도록 지원한다.

팩토바 MES는 전체 제조 흐름을 통합 관리하는 제조 실행 설루션이다. AI가 제조 현장의 데이터를 실시간으로 수집·분석해 생산 과정의 비효율을 줄인다. 또 산업 분야의 공정 유형별 기능을 모듈 방식으로 제공한다. 고객은 필요한 핵심 기능부터 우선 도입하고, 이후 단계적으로 확장할 수 있다.

생산 설비 데이터를 통합 관리하는 ‘팩토바 컨트롤’도 공개됐다. 팩토바 컨트롤은 서로 다른 제조사의 생산 설비 데이터를 통합 제어하는 설루션이다. MES 등 공장 내 상위 운영 시스템과 쉽게 연동할 수 있다.

특히 AI 기반 설비 이상 감지 및 고장 예측 기능을 통해 생산 안정성을 높인다. 예를 들어 모터의 전류, 온도, 진동 데이터를 실시간으로 분석해 이상 징후를 사전에 감지한다. 현재 국내외 제조 현장에서 10만개 이상의 설비에 적용되고 있다.

팩토바를 도입한 국내 제조 기업들은 효과를 체감 중이다. LG CNS에 따르면 한 배터리 공장은 설루션 도입 한 달 만에 합격품 비중 90% 이상을 달성했다. 불량품 반품 비용도 약 70% 감소했다. 또 다른 전자 제조 공장에서는 현장 작업 생산성이 약 20% 향상됐다.

아울러 LG CNS는 반도체, 디스플레이, 항공우주, 의료기기 등 초정밀 공정 관리가 필요한 산업을 위한 설루션도 소개했다. 설비 이상 감지(FDC), 공정 품질 관리(SPC), 이상 발생 대응(OCAP) 설루션을 활용해 공정 결함을 사전에 예측하고, 데이터 기반 공정 최적화를 통해 생산 수율을 극대화할 수 있다.

신재훈 LG CNS 스마트팩토리사업부장은 “대규모 제조 현장에서 축적한 스마트팩토리 구축·운영 경험과 AX 기술력을 바탕으로 북미 시장 공략을 본격화한다”며 “LG CNS의 다양한 스마트팩토리 설루션을 통해 중소·중견 제조기업들까지 AI 기반 공장 지능화를 구현할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.