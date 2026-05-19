3자 간 업무협약 체결 주요 지역 내 약 50개 스테이션 500대 전기 이륜차 규모 실증 사업 추진

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션은 혼다, 베트남 하노이 시와 ‘전기 이륜차용 공공 배터리 교환 스테이션(BSS) 구축 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 19일 밝혔다.

이들은 ▷하노이 중심지 내 전기 이륜차 배터리 교환 스테이션 구축 ▷배터리 표준화 및 안전관리 시스템 개발 ▷전기 이륜차 플랫폼 사업 모델 공동 개발 등 관련 산업 생태계 조성을 위한 전방위적 협력을 진행해 나가기로 뜻을 모았다.

LG에너지솔루션, 혼다, 하노이 시는 올해 3분기부터 하노이 주요 지역에 50여 개의 배터리 교환 스테이션 구축하고, 총 500대 규모의 전기 이륜차를 도입해 실증 사업을 본격 시작할 예정이다.

배터리는 LG에너지솔루션 원통형 2170 배터리가 사용된다. 아울러 LG에너지솔루션은 배터리 공급 외에도 안전관리 시스템 구축 및 교환 시스템 운영, 운영 솔루션 지원 등을 담당하기로 했다. 또한, 배터리 생애주기 관리 및 안전관리 체계 도입도 추진한다.

혼다는 배터리 팩(MPP)과 교환기 및 전기 이륜차 등을 담당할 예정이다. 베트남 오토바이 제조업 협회(VAMM)에 따르면 지난해 베트남 오토바이 시장에서 혼다는 시장 점유율 86%를 차지할 정도로 압도적인 시장 지배력을 확보하고 있다.

하노이 시는 사업 운영 전반에 관한 인허가 및 정책 지원, 현지 운영 협력을 맡는다.

베트남 수도 하노이는 시 전체 인구 규모가 약 850만 명인데 비해 등록된 오토바이 수는 약 600만 대를 훌쩍 넘을 정도로 이륜차는 생활 필수품으로 여겨진다.

특히, 하노이 시는 지난해 대기질 개선 및 오염물질 저배출 교통체계 구축을 위한 도심 지역 내 내연기관 오토바이 운행 제한 정책을 발표한 바 있다. ‘친환경 교통체계 전환’이 핵심 목적으로 올해 7월부터 시간대∙구역별 내연기관 오토바이의 운행을 제한하고, 2030년까지 단계적으로 운행 제한을 확대하는 것이 골자다.

LG에너지솔루션은 이번 협력을 계기로 동남아 시장 내 시장 경쟁력을 더욱 강화하고, 나아가 전기 이륜차 배터리 교환형 플랫폼 관련한 운영 경험 및 데이터 축적 속도를 더욱 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

베트남 국가 교통위원회에 따르면 2025년 기준 베트남 내 이륜차 시장 규모는 약 8000만 대에 달하지만 이 가운데 전기 이륜차는 약 4% 수준인 320만 대에 불과하다. 호주 멜버른 공대는 베트남 전기 이륜차 시장이 향후 연평균 18% 이상의 높은 성장세를 이어갈 것으로 분석했다.

LG에너지솔루션 관계자는 “베트남은 동남아 지역 내 전기 이륜차 전환의 가장 핵심적인 국가”라며 “이륜차용 배터리 분야에서 안전하면서도 사용시간과 수명을 획기적으로 높인 차별적인 기술을 바탕으로 베트남의 친환경 교통 인프라 조성에 지속해서 이바지할 것”이라고 밝혔다.