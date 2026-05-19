이르면 올해 12월, 늦어도 내년 2월 가동 목표 첨단 D램 생산기지인 M15X 인근 위치 생산부터 패키징까지 청주캠퍼스 모여

[헤럴드경제=박지영 기자] SK하이닉스가 청주캠퍼스 내 마스크팹(반도체 노광 공정용 포토마스크 제작 전용 공장)을 반도체 후공정 팹으로 개조하는 작업에 착수, 이르면 오는 12월 팹 가동을 목표로 공사를 진행하고 있다. 메모리 수요 폭증에 선제 대응하는 차원이다.

19일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난주부터 청주캠퍼스에 위치한 C1 마스크팹 철거 작업에 돌입했다고 한다.

SK하이닉스는 반도체 전공정의 핵심인 포토마스크 일부를 자체 생산해왔다. 포토마스크란 반도체 제조 공정에서 회로 패턴을 그리기 위해 사용하는 사진 원판이다.

메모리 수익성 확대로 포토마스크는 일부 외주를 주고 마스크팹은 메모리 제품류를 테스트하는 후공정 팹으로 개조한다는 계획으로 보인다.

SK하이닉스는 청주캠퍼스 인근에 약 19조원을 투자해 HBM(고대역폭메모리) 등 AI 반도체 전용 패키징 공장인 ‘P&T7’을 짓고 있다.

첨단 제품은 P&T7에서, 개조되는 후공정 팹에선 범용D램 등 나머지 제품군의 패키징을 담당할 것으로 예측된다.

다만, SK하이닉스 관계자는 이날 이에 대해 “확인이 어렵다”고 답했다.

C1 마스크팹은 HBM 패키징 공정으로 개조 중인 청주캠퍼스 M8 공장 옆에 위치하고 있다. 차세대 D램 생산기지인 청주 M15X 팹 인근에 있어 D램 생산과 패키징까지 원스톱으로 해결이 가능해보인다.

SK하이닉스는 이외에도 경기 이천과 청주 등 6곳에 후공정 팹을 운영하고 있지만, 생산라인과 후공정 라인이 떨어져 있어 지리적 접근성에서 아쉬웠다.

회사는 빠르면 오는 12월, 늦어도 내년 2월 팹 가동을 목표로 공사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 4월부터 웨이퍼(반도체 원판) 투입량을 늘려 램프업(본격 가동) 시기를 앞당기려고 하고 있는데, M15X 가동 시기와 후공정 팹 가동 시기를 맞추려는 것 아니냐는 추측이 나온다.

SK하이닉스는 신규 팹 건설 외에도 노후 공장 개조 등을 통해 생산 캐파를 확충하고 있다. 지난해 3월에는 청주 M8 공장을 HBM 패키징 공정으로 개조하겠다고 밝혔다.

M8 공장은 파운드리 자회사인 SK하이닉스시스템IC이 전력반도체, 이미지 센서 등을 생산했던 공장이다. 하지만 2022년 설비를 중국 우시로 이설하면서 유휴 공장으로 남아있었고, 이를 HBM 라인 증설에 활용하겠다는 결정을 내렸다.

AI와 맞물려 메모리는 불티나게 팔리고 있다. SK하이닉스의 올해 1분기 분기보고서에 따르면 재고자산 회전율은 2024년 2.6회에서 2025년 2.8회, 2026년 1분기 기준 2.9회로 빨라지고 있다. 재고자산 회전율이 높아질수록 재고가 빠르게 팔려 매출로 이어진다.

총자산대비 재고자산 구성비율 또한 2024년 11.1%에서 올해 1분기 7.2%로 급락했다. 재고가 쌓일 틈 없이 시장에서 바로 팔리고 있다는 신호로 읽힌다.