남양연구소서 17번째 사내 특허 경연대회 개최 지난해 출원 3074건 심사 양산적용 58건·우수 특허 9건 선정 글로벌 R&D 부문 신설 HMG 테크 써밋 발표 연계

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차·기아가 미래 모빌리티 핵심 기술 확보를 위한 사내 특허 경연대회를 열고 우수 발명 성과를 포상했다. 전동화와 자율주행, 배터리 등 기술 경쟁이 치열해지는 가운데 연구개발 단계의 아이디어를 실제 지식재산권으로 연결하려는 행보다.

현대차·기아는 경기도 화성시 남양연구소에서 사내 특허 경연대회인 ‘2026 발명의 날’ 행사를 개최했다고 19일 밝혔다.

올해로 17회째를 맞은 이 행사는 연구원들의 신기술 발명과 특허 출원을 장려하기 위해 매년 열리고 있다. 현대차·기아는 이를 통해 미래 핵심 기술을 선제적으로 확보하고, 글로벌 연구개발 지식재산권을 확대한다는 구상이다.

올해 행사는 지식재산처의 올해 기조인 ‘모두가 발명가인 나라, 꿈이 실현되는 대한민국’에 맞춰 글로벌 R&D 부문을 새로 포함했다. 임직원들이 현장에서 직접 소통할 수 있는 프로그램도 강화해 사내 발명 문화 확산에 의미를 더했다.

현대차·기아는 지난해 사내에서 출원된 발명 특허와 프로젝트 3074건을 심사해 ▷양산적용 특허 부문 58건 ▷우수 특허 부문 9건 ▷우수 i-LAB 부문 2건을 선정했다. i-LAB은 임직원이 낸 아이디어를 발굴해 특허 출원과 포트폴리오 구축으로 이어지도록 지원하는 사내 특허 육성 활동이다.

양산적용 특허 부문은 실제 현대차·기아 차량에 적용돼 상품성이나 성능 개선에 기여한 발명자를 대상으로 한다. 올해는 ‘무취 미생물을 포함하는 냄새 방지용 조성물’을 개발한 이태희 책임연구원과 ‘차량용 배터리 냉각 시스템’을 개발한 김재연 연구위원이 대표 수상자로 시상대에 올랐다.

우수 특허 부문에서는 특허성, 기술 개발 선행도, 독창성 등을 기준으로 최우수상 2건, 우수상 2건, 장려상 4건, 해외연구소 1건이 선정됐다.

최우수상은 ‘DCAS(운전자 제어 보조 시스템) 규제 항목을 고려한 차로 변경 전략’을 개발한 강동훈 책임연구원과 ‘연료전지 차량 열화 성능 회복 운전 방법’을 개발한 신승호 책임연구원이 받았다. 올해 처음 마련된 해외 연구소 부문에서는 미국기술연구소(HATCI)의 에롤 도안 쉬머 팀장이 ‘원거리 트레일러 감지 및 경로 계획 시스템’으로 수상했다.

현대차·기아는 사내 발명자와 특허 담당자, 전문 특허사무소가 함께 유망 특허 포트폴리오를 발굴하는 i-LAB도 운영하고 있다. 지난해 진행된 204건의 i-LAB 활동 중에서는 우수 특허 건수, 특허 정보 제공, 전략 연계 방향성 등을 종합 평가해 2건을 최우수 활동으로 선정했다.

수상작은 장현준 책임연구원의 ‘배터리 시스템 BMS(배터리 관리 시스템) 알고리즘 고도화 개발’과 김현진 책임연구원의 ‘리튬이온 및 전고체 배터리 생산기술’이다.

이날 행사에서는 물리학자 김상욱 교수가 ‘물리학자의 질문법-발명과 자동차의 이야기를 담아’를 주제로 특별 강연도 진행했다. 김 교수는 물리학자들이 문제를 바라보고 해결하는 사고방식을 설명하며, 역사적 발명과 기술 개선 사례를 자동차 산업과 연결해 소개했다.

현대차·기아 관계자는 “이번 행사는 임직원 누구나 혁신의 주체가 돼 아이디어를 현실로 만들어가도록 돕는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 연구원들이 창의적인 아이디어를 자유롭게 제안하고 이를 실제 기술로 구현할 수 있는 환경을 적극적으로 조성하는 한편, 아이디어들이 미래 모빌리티 시장을 선도하는 핵심 기술과 글로벌 지식재산으로서 결실을 맺을 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

한편 현대차·기아는 올해 열리는 현대자동차그룹 연구개발 지식 공유 행사 ‘HMG 테크 써밋’에서 우수 수상자들의 발표를 연계하는 등 사내 발명 문화 확산을 이어갈 계획이다.