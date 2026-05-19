[헤럴드경제=윤채영 기자] 홍준표 전 대구시장이 19일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 겨냥해 “범죄혐의로 제명된 者(자)까지 비방에 나서는 것을 보니 부산 판세가 힘들긴 힘든 모양”이라고 지적했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북에 “내가 누구 편을 든것도 아니고 선거 운동 방향의 옳고 그름을 말 한것 뿐인데 벌떼같이 나를 비방하는 이유를 모르겠다”며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 “나는 그당을 탈출하여 자유로운 영혼이 된지 1년이나 되었는데 아직도 부패한 기득권 사익 집단이 나를 비방질할 일이 남았느냐”며 “그냥 누구나 할수 있는 선거 논평을 했을 뿐”이라고 강조했다.

그러면서 “지방선거 후 난파선의 ‘니전투구’가 더 볼만 할 것”이라고 비꼬았다. 사자성어 ‘이전투구’에 빗대어 ‘네탓 공방을 하며 서로 자리싸움할 것’이라고 꼬집은 것이다.

한편 전날 한 후보는 페이스북에 “더불어민주당이 홍준표 전 대구시장을 두고 ‘품격 있다’고 했다”며 “탈영병 홍 전 시장이 민주당으로 ‘월북(越北)’까지 하는 것”이라고 비판했다.

이어 “그런데 거기(민주당)서도 (홍 전 시장을) 안 받아줄 것”이라고 꼬집었다. 홍 전 시장이 앞서 정원오 민주당 서울시장 후보의 ‘주폭 전과’ 관련 이를 엄호한 데 따른 역공세로 풀이된다.