[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 15일 천마스퀘어 시청각실에서 ‘YNC AX 대학 혁신 선포식’을 열고 AI와 디지털 기술 기반의 대학 혁신 비전을 공식 선포했다.

이날 행사에는 학교법인 영남학원 한재숙 이사장, 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 차동길 총동창회장, 전성문 총학생회장 등을 포함해 교직원, 학생, 동문, 지역 주요 인사 등 약 300여명이 참석했다.

개교기념식 직후 연계 행사로 진행된 이번 선포식은 대학의 역사와 전통 위에 미래 비전을 더하는 상징적 자리로 의미를 더했다.

‘YNC AX 대학 혁신 선포식’ 타이틀 송출로 시작된 이번 선포식은 이재용 총장이 ‘YNC AX 대학 혁신 비전 선언’을 발표했다.

비전 선언에서는 영남이공대가 중점적으로 추진하고 있는 ‘6-Track 인재 양성 모델’도 소개됐다.

6-Track 인재 양성 모델은 산업체 요구와 학생의 진로 목표를 반영한 맞춤형 교육체계로, 학생들의 전공 역량 강화는 물론 취업 경쟁력과 현장 적응력을 동시에 높이기 위한 영남이공대만의 특화 전략이다.

이날 행사의 하이라이트는 대학 구성원 대표들이 함께한 디지털 비전 선포 퍼포먼스였다.

한재숙 이사장, 이재용 총장, 차동길 총동창회장, 전성문 총학생회장, 송현직 교수대표, 박은호 직원대표 등 대학을 대표하는 6인이 무대 중앙에 올라 AX 혁신 비전을 상징하는 터치 세리머니를 함께 진행하며 영남이공대의 AX 혁신의 출발을 선언했다.

이재용 총장은 “이번 YNC AX 대학 혁신 선포식은 영남이공대가 AI 시대를 선도하는 미래형 전문대학으로 도약하기 위한 역사적인 출발점”이라며 “학생들이 미래 산업 변화에 주도적으로 대응할 수 있도록 AI·디지털 기반 교육혁신을 지속 추진하고 지역사회와 산업 발전에 기여하는 미래지향적 직업교육 중심대학으로 힘차게 도약해 나가겠다”고 밝혔다.