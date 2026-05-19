[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]이철우 국민의힘 경북지사 후보와 박용선 포항시장 후보가 18일 오후 박용선 선거후보 사무소에서 ‘포항 대도약 공동 비전 발표회’를 열었다.

발표회에는 김정재 포항북 국회의원과 이상휘 포항남 울릉 국회의원을 비롯해 이달희 국회의원, 국민의힘 지방의원 출마자, 박용선 선거대책위원회 관계자 등이 대거 참석했다.

이날 두 후보는 공동비전으로 영일만항과 신공항을 잇는 글로벌 물류경제도시 포항, 철강을 더 강하게, 첨단산업을 더 크게 키우는 포항, 청년이 떠나지 않고 돌아오는 포항, 민생경제와 골목상권이 살아나는 따뜻한 포항, 해양관광·문화·생활인프라가 강한 살기 좋은 포항 등 5대 비전을 제시했다.

이번 발표회는 이철우 후보가 3선 지사로 당선될 경우 박용선 후보가 제안한 포항 발전 전략을 경북도의 핵심 과제로 전면 수용하겠다는 합의를 바탕으로 마련됐다.

이철우 후보는 공약 발표에 앞서 “박용선 후보는 제가 경북도당위원장 시절 경북도의원 비례대표로 공천해 정치 입문의 길을 열었던 만큼 앞으로 저와 박후보는 원팀으로 일할 수 있는 파트너로서 최적임자”라며 “경북의 발전은 포항 발전이 밑바탕이 돼야 하는 만큼 저와 박용선 후보가 원팀으로 힘을 합칠 것”이라고 했다.

두 후보는 ‘환동해 미래 경제수도 포항’ 완성을 위한 5대 공동 비전을 구체적으로 제시한 뒤 협약서에 서명했다.

박용선 포항시장 후보는 “우리 두 사람은 누구보다 서로를 잘 이해하며 경북과 포항의 상생 발전을 이끌어갈 최고의 적임자임을 자부한다”며 “갈등과 분열의 정치를 넘어 오직 시민과 도민만을 바라보는 화합과 상생의 정치를 실천하겠다”고 말했다.

한편 이날 행사에 참석한 김정재·이상휘 국회의원은 격려사를 통해 “기업과 행정이 소통하고 경북도와 포항시가 서로 협력할 때 포항의 발전을 앞당길 것”이라며 “진정한 화합과 소통으로 두 후보가 큰 일을 해낼 것”이라고 격려했다.