오전 양측 입장 정리, 오후 입장차 못 좁힌 듯 중노위원장 “파업 안 돼”…19일 오후 7시 넘길 수도

[헤럴드경제=이태형 기자] 총파업 위기에 놓인 삼성전자 노사가 18일 중앙노동위원회(이하 중노위)의 두 번째 사후조정 테이블에 앉았지만, 여전히 입장차를 좁히지는 못한 것으로 보인다.

박수근 중노위원장은 이날 오후 정부세종청사 중노위 회의장 앞에서 기자들과 만나 ‘상황이 어떤가’라는 질문에 “평행선”이라고 답했다.

박 위원장은 ‘오후 들어 진전된 것이 없나’라는 질의에도 “평행선”이라고만 재차 밝혔다. 아직 중노위가 마련한 조정안도 없다고 응답했다.

박 위원장은 다만 “파업이 안 되도록 조율해야 하지 않겠나”라고 덧붙였다.

최승호 삼성그룹 초기업노조 위원장은 예정보다 35분 이른 6시 25분께 회의실에서 나와 “오늘 협상에 성실히 임했다. 내일 오전 10시에 출석할 예정”이라고 말하고 ‘접점을 찾았나’ 등의 질문에 답하지 않았다.

사측 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 김형로 부사장도 취재진 질문에 묵묵부답으로 청사를 떠났다.

박정범 중노위 조정과장은 “회의 내용은 비공개로 하기로 해서 회의 내용에 대해 설명드릴 것이 없다”면서도 “접점을 찾아가고 있다”고 말했다.

비공개로 진행된 이날 2차 사후조정에서 삼성전자 노사는 오전에 각자 입장을 정리해 밝혔고, 오후 들어 본격적으로 성과급 재원 기준과 상한 등 주요 쟁점 사안을 논의한 것으로 보인다.

이번 2차 사후조정은 이날에 이어 19일에 다시 오전 10시부터 오후 7시까지 일정으로 실시될 예정이다.

하지만, 논의가 길어지면 회의 종료 시각은 더 늦어질 수 있다. 지난 11∼12일 진행된 1차 사후조정도 12일 자정을 훌쩍 넘겨 13일 새벽에 종료됐다.

삼성전자 노사는 주말에도 연이틀 사전 미팅을 갖고 이번 조정 회의를 준비했지만 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화를 둘러싸고 이견이 적지 않은 상황이다.

노조 측이 예고한 파업 돌입 시점이 단 사흘 남은 것을 고려하면 이번 사후조정이 사실상 마지막 협상 기회로 여겨진다.

정부는 전날 파업을 막기 위한 긴급조정권 발동까지 언급했지만, 삼성전자 노조를 비롯한 노동계는 이에 반발하고 있다.