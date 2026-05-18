[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]최재훈 국민의힘 달성군수 후보가 지난 16일 화원읍에 마련된 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 운동에 들어갔다.

개소식에는 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 이진숙 달성군 국민의힘 국회의원 후보(보궐선거), 이인선 국민의힘 대구시당 위원장, 윤재옥 국회의원을 비롯해 당원과 군민 등 1000여명이 참석했다.

최 후보는 이날 주요 공약으로 청년 글로벌 경제도시 조성, 안전하고 편리한 교통도시 구축, 아이들이 행복한 미래 교육도시 실현, 군민이 몸으로 체감하는 촘촘한 복지 마련, 달성 관광객 ‘천만 시대’ 개막 등을 제시했다.

최재훈 후보는 인사말을 통해 “4년 전 저를 선택해 주셨을 때 일각에서는 나이가 젊어 경험이 부족하지 않을까 우려하는 시선도 있었다”라며 운을 뗀 뒤 “하지만 저는 관행과 타협하기보다 권위 대신 실천을 선택했고 당장 눈에 보이는 성과보다 달성의 거대한 미래를 차근차근 준비해 왔다”고 밝혔다.

이어 “일상 속에서 행복을 느끼고 군민이 빛나는 달성을 만들겠다”며 “말만 앞세우는 정치인이 아니라 ‘하겠다’를 ‘해냈다’라는 결과로 평가받겠다. 권위주의를 버리고 현장 중심, 민생 중심의 성과로 보답하겠다”고 지지를 호소했다.