정원오 민주당 서울시장 후보 吳, 5년간 36만호 공급 약속 절반도 못지켜 ‘착착개발’ 공약…정비사업기간 최대 3년 단축 소득없는 1주택자 재산세 한시 감면 추진 약속

“서울 집값이 오르기 시작한 건 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 (강남권의) 토지거래허가구역을 푼 기간이었다. 윤석열 정부 시절에 집값 폭등이 시작됐고, 이재명 대통령은 취임하자마자 집값을 잡으려고 노력하는데 왜 이재명 정부 탓을 하는가.”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 15일 서울 중구에 위치한 캠프 사무실에서 진행된 헤럴드경제와의 인터뷰에서 ‘최근 서울 집값이 상승세로 돌아선 원인’에 대해 묻자 이같이 밝혔다. 정 후보는 “집값을 잡는 건 결국 공급이다. 제가 서울시장이 되면 정부와 협의해 향후 몇 달 안에 분양 계획이 나오도록 하겠다”고 말했다.

정 후보는 민선 6~8기 서울 성동구청장 출신으로, 수도권에서 3연임을 한 유일한 기초단체장이다. 지난해 말 이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터)에서 직접 언급하면서 눈길을 끌기도 했다. 성수동 일대 개발은 정 후보의 성동구청장 재임 시절 최대 성과로 꼽힌다. 이 같은 경험을 토대로 부동산 시장에 민감한 서울 표심에 부응하겠다는 포부다.

정 후보는 “윤석열 정부와 오 시장 재임 시기인 2022~2024년 서울 주택의 인허가, 착공, 준공 실적은 모두 직전 10년 평균의 60~70% 수준으로 줄었다. 민주당 정부와 민주당 계열 시정에서 공급이 더 활발했다”고 말했다.

이어 “오 후보는 지난 지선에서 매년 8만호, 5년간 36만호 공급을 약속하며 당선됐지만 실제 실적은 그 절반에도 미치지 못했다”며 “본인이 한 약속을 지키지 못한 데 대한 반성 없이 전 정부와 전임자 탓만 한다”고 비판했다.

정 후보는 서울 주택 공급 속도를 올리기 위해 “사업기간을 최대 3년 더 단축할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 오 후보의 신통기획을 가리켜 “지구 지정과 같은 초기 단계 속도를 높이는 데 기여했지만, 이후 인허가와 착공, 실제 입주까지 이어지는 밀착 지원은 부족했다”며 “착공이나 준공은 시간이 걸린다 해도 인허가 실적마저 부진한 것은 서울시장의 책임을 피하기 어려운 문제”라고 지적했다.

또 대표공약인 ‘착착개발’을 신통기획과 비교해 “지정 이후 단계까지 서울시가 밀착 지원해 실제 주택 공급으로 연결하겠다는 점에서 차이가 있다”고 강조했다. 도시 및 주거환경정비법을 개정하고, 기본계획과 정비구역 지정, 사업시행계획과 관리처분계획 등 정비사업 절차 전반을 간소화하겠다는 계획이다.

최근 정 후보는 ‘재산세 한시 감면 카드’를 꺼내들었다. 소득이 없는 일정 연령 이상 1주택자에 한해 올해 재산세 증가분을 감면할 수 있도록 지방세특례제한법에 따라 조례 개정을 추진하겠다는 것이다. 정 후보는 “고정수입이 없는 시민들은 재산세가 조금만 오르는 것도 다 고통이 된다”며 “이런 부분에 공감하는 차원”이라고 설명했다.

정 후보와 오 후보의 지지율은 오차범위 내로 들어오면서 접전 양상으로 흘러가고 있다. 정 후보는 이와 관련 “상대 후보와 싸우기보다 오직 1000만 시민의 일상 속 불편과 치열하게 싸우는 데 집중해 시민들께서 피부로 느낄 수 있는 실용 행정을 약속드리는 게 흔들림 없는 표심을 얻는 가장 확실한 계기가 될 것”이라고 자신했다.

이어 “시민들은 오 후보와 제가 정책선거로 맞붙을 것이라 기대하셨을 텐데, (오 후보가) 그 기대를 무참히 깼다”며 “시민들의 높은 수준을 믿고 지금까지 해왔던 대로 정정당당하게 승리하겠다. ‘행정 효능감’의 대비를 시민들께 보여드릴 것”이라고 말했다.

주소현·양대근 기자