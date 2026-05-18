공공재개발사업 최초 하이엔드 브랜드 적용

[헤럴드경제=홍승희 기자] 대우건설이 지난 16일 서울 강동구 천호동 467-61번지 일원을 재건축하는 ‘천호 A1-1구역’ 공공재개발정비사업의 시공사로 선정됐다고 18일 밝혔다.

지하 5층~지상 40층 규모의 공동주택 8개 동, 총 747세대와 부대복리시설을 조성하는 사업으로, 총 공사비는 3720억원 수준이다.

대우건설은 공공재개발 사업 최초로 자사의 하이엔드 주거 브랜드인 ‘써밋(SUMMIT)’을 적용해 랜드마크 단지를 선보인다는 계획이다. 단지명은 ‘Three’와 ‘River’를 결합한 ‘써밋 트리버’로, 세 개의 상징적 주동과 한강 조망 프리미엄을 강조한 의미를 담았다.

설계는 글로벌 건축설계 그룹 유엔스튜디오와 협업했다. 유엔스튜디오는 독일 메르세데스-벤츠 박물관과 네덜란드 아른헴 중앙역 등을 설계한 세계적 건축 그룹으로, 이번 사업에도 차별화된 외관 디자인과 특화 설계를 적용했다. 특히 빛의 변화를 입체적으로 담아내는 고품격 커튼월 마감재를 적용해 시간의 흐름에 따라 달라지는 외관 디자인을 선보일 예정이다.

단지에는 약 6346.78㎡ 규모의 테마가든과 360도 조망이 가능한 스카이라운지가 조성된다. 최고 약 120m 높이에서 한강과 도심을 조망할 수 있도록 설계했으며, 한강 조망을 극대화한 배치를 적용했다. 또 총 21개 타입의 평면 설계를 통해 다양한 주거 수요를 반영하고 한강 조망 펜트하우스 등 하이엔드 특화 상품도 도입할 예정이다.

대우건설 관계자는 “천호 A1-1구역은 한강변 하이엔드 브랜드 ‘써밋’을 적용하는 상징적 프로젝트”라며 “차별화된 설계와 프리미엄 커뮤니티, 한강 조망 특화 등을 통해 강동구를 대표하는 랜드마크 단지로 조성할 것”이라고 말했다.

한편 천호 A1-1 구역 일대는 ‘강남 4구’로 불리는 강동구 안에서도 서울 지하철 5·8호선 천호역이 가까워 대중교통이 편리하고, 또 올림픽대로와 강변북로 등이 인접해 도심지로의 이동도 수월한 입지다. 교육시설로는 풍납초, 강동초, 신암초, 천일중, 영파여중, 영파여고 등이 있어 학군도 풍부하다. 특히 한강 조망이 가능하고 광나루한강공원, 천호공원, 풍납토성 등 녹지가 가까워 쾌적한 주거생활이 가능하다는 평가를 받는다.