통학차량 실시간 위치 안내…15대 운영 ‘키즈노트’ 앱과 연계…학부모 편의 높여

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 서초구는 어린이 통학길 안전을 위한 ‘영유아 안심통학버스’가 운영 10개월만인 이용자가 약 2배 증가했다고 18일 밝혔다. 해당 버스 이용자는 도입 당시인 지난해 7월 318명애서 이달 15일 현재 642명으로 늘었다.

영유아 안심통학버스는 어린이집·유치원 통학차량의 실시간 위치와 아이의 승·하차 여부를 보호자에게 애플리케이션을 통해 안내하는 서비스로, 지난해 서초구가 서울시 최초로 도입했다. 초정밀 측위(RTK ) 기술을 기반으로 GPS보다 오차 범위를 크게 줄여 차량 위치 정보를 보다 정확하게 제공하며, 어린이집·유치원에서 널리 사용하는 소통 플랫폼인 ‘키즈노트’ 앱과 연계해 학부모 편의를 높였다고 구는 전했다.

학부모는 키즈노트 앱 내 ‘안심 승·하차’ 메뉴를 통해 차량의 현재 위치와 아이의 승·하차 여부를 실시간으로 확인할 수 있다. 특히 비·눈 등 기상악화나 교통정체로 차량 도착 시간이 변동되는 상황에서도 차량 위치를 바로 확인할 수 있다. 또 학부모는 앱을 통해 차량 탑승 여부 변경 사항을 손쉽게 전달하고, 교사는 출결 확인과 연락 업무 부담을 줄여 차량 내 안전 관리에 더욱 집중할 수 있게 됐다.

서비스 시작과 함께 지역 내 어린이집 1개소(차량 1대)와 유치원 7개소(차량 13대)가 참여했는데, 올해 유치원 1개소(차량 1대)가 추가되며 현재 총 15대가 운영 중이다. 구는 앞으로도 참여기관을 점진적으로 확대해 보다 많은 기관과 학부모가 서비스를 이용할 수 있게 할 계획이다.