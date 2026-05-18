업종 평균 웃도는 매출 경쟁력…“브랜드 경쟁력 입증”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 교촌에프앤비가 2025년 가맹점 평균 매출액 7.8억원, 2026년 1분기 폐점률 0.0%를 기록했다고 18일 밝혔다.

공정거래위원회의 2024년 가맹사업 현황 통계에 따르면 치킨 업종 가맹점 평균 매출액은 3.28억원, 폐점률은 12.0%다. 교촌의 가맹점 평균 매출액은 치킨 업종 상위 5개사 평균(5.84억원)을 웃도는 수준이다.

교촌의 폐점률은 2022년 0.2%, 2023년 0.7%, 2024년 2.1%를 기록했다. 2024년은 테마파크·리조트 등 특수매장 20곳의 계약기간 만료로 일시적으로 높아졌으나, 이를 제외하면 지속적으로 0%대를 유지하고 있다. 치킨 업종 평균 폐점률(12.0%), 외식업종 전체 평균 폐점률(15.8%)과 비교해도 현저히 낮은 수준이다.

교촌에프앤비 관계자는 “높은 가맹점 매출액과 낮은 폐점률은 가맹점 운영 안정성과 수익성 제고에 집중해온 결과”라며 “2028년까지 매장당 연매출 8억원 이상 달성을 목표로 브랜드 가치 확대 전략을 이어갈 것”이라고 말했다.