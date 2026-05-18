[연합]
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[헤럴드경제=김주리 기자] 전국적으로 한낮 기온이 30도를 웃도는 더위가 18일에도 계속된다. 대구는 낮 기온이 34도까지 치솟아 한여름 더위를 방불케 하는 날씨가 이어지겠다.

이날도 우리나라는 고기압 영향권에 놓여 맑겠다.

이에 햇볕이 강하게 내리쬐겠고 낮 기온도 크게 오르겠다.

오전 8시 주요 도시 기온을 보면 서울 20.5도, 인천 20.8도, 대전 20.4도, 광주 20.5도, 대구 21.5도, 울산 22도, 부산 20.4도 등으로 이미 20도를 넘어섰다.

낮 최고기온은 26도에서 34도 사이에 분포하겠다.

대구는 낮 기온이 34도까지 뛰겠으며 광주와 울산은 32도, 서울과 대전은 30도, 인천과 부산은 28도까지 기온이 오를 전망이다.

여름을 방불케 하는 더위는 고기압이 동쪽으로 더 이동하면서 19일 우리나라 하늘에 구름이 많아지고, 이후 수요일인 20일 비가 오면서 완화되겠다.

19일은 아침 최저기온이 14∼20도, 낮 최고기온이 24∼33도겠으며 20일은 아침 최저기온이 15∼19도이고 낮 최고기온은 전일보다 5∼10도나 떨어진 20∼26도에 머물겠다. 20일 낮 기온이 평년기온 수준을 되찾는 것이다.

20일 비는 오전 전남서부와 제주산지에서 시작해 오후 전국으로 확대된 뒤 대부분 지역에서 21일 오후까지 이어지겠다. 다만 강원영동과 남부지방, 제주에는 20일 저녁까지 비가 내리는 지역도 있겠다.

기상청은 온열질환 발생 가능성이 높은 만큼 영유아나 노약자, 만성질환자는 낮 시간대 야외활동을 자제하고 물을 자주 마실 것을 당부했다.

축산농가와 야외 작업장에서도 폭염 영향예보를 참고해 안전사고에 대비해야 한다.

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