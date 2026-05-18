현대차·현대건설 등 10개사 참여 W2H 기반 수소 인프라 조성 매립지 가스로 수소 생산 액화수소충전소 구축 검토 홍콩 정부 수소 정책과 연계

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹이 홍콩에서 수소 생산부터 충전·운송까지 연결하는 수소 밸류체인 구축 사업에 나선다. 매립지 가스를 활용한 수소 생산 시설과 액화수소충전소 구축, 수소버스 도입 등을 연계해 현지 수소 생태계를 조성한다는 구상이다.

현대차그룹은 18일 홍콩 컨벤션센터에서 열린 ‘국제 수소 개발 심포지엄 2026’에서 홍콩 수소 생태계 구축을 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 현대차와 현대건설, 수소 EPC 기업 제아이엔지 등 국내 기업 3곳을 포함해 홍콩중화가스, 비올리아, 춘워건설, 춘워버스 등 총 10개 기업이 참여했다.

핵심은 ‘W2H’ 기반 수소 생산 체계다. 매립지에서 발생하는 가스를 활용해 저탄소 수소를 생산하고 이를 충전 인프라와 수소 모빌리티 운행까지 연결하는 방식이다. 홍콩처럼 부지 확보가 어려운 지역 특성을 고려해 액화수소충전소 구축도 함께 추진한다.

현대차그룹은 홍콩 내 관광·물류 수요를 고려해 공항 셔틀과 관광버스, 물류 운송 분야 중심으로 수소 모빌리티 보급도 검토하고 있다. 장거리 운행과 긴 운행 시간이 필요한 상용 운송 분야에서 수소차 활용 가능성이 크다는 판단이다.

사업 추진 과정에서 현대차는 수소 생산과 활용, 충전 인프라 구축 등 전체 프로젝트를 총괄하고 수소 모빌리티 공급 역할을 맡는다. 현대건설은 홍콩 기후 환경에 맞춘 W2H 시설 설계와 구축을 담당한다.

현지 기업들도 역할을 나눠 참여한다. 홍콩중화가스는 수소 생산·유통 분야 협력을 맡고, 비올리아는 매립지 가스 공급을 지원한다. 춘워버스는 수소버스 도입에 협력하며, 중국검험인증그룹은 현지 인증 절차를 지원한다.

이번 사업은 홍콩 정부의 수소 산업 육성 정책과도 맞물려 있다. 홍콩 정부는 2024년 수소 로드맵을 발표하고 상용 수소차와 충전 인프라 구축 지원 정책을 확대하고 있다.

현대차그룹은 홍콩의 높은 에너지 해외 의존도를 고려할 때 수소 기반 에너지 전환 수요가 커질 것으로 보고 있다. 홍콩 정부 통계에 따르면 현지 1차 에너지 해외 의존도는 약 98.7% 수준이다.

현대차그룹은 홍콩 프로젝트를 계기로 상용차 중심 수소 사업과 인프라 구축을 연계하며 아시아 시장 확대에 나설 것으로 보인다.

현대차그룹은 국내 청주·파주 지역에서 바이오가스 기반 청정수소 생산 사업을 진행해 왔으며, 지난해부터는 인도네시아에서도 유사한 W2H 프로젝트를 추진 중이다. 중국 광저우에서는 수소연료전지시스템 생산기지 ‘HTWO 광저우’를 운영하고 있다.

신승규 현대차그룹 에너지&수소정책담당 부사장은 “최근 지정학적 변동성이 커지고 있는 가운데 각국은 에너지 공급망 리스크를 해소하기 위해 수소를 중심으로 회복탄력적 에너지 시스템을 구축하는 정책 지원을 강화하고 있다”며 “이번 업무협약은 홍콩의 적극적인 수소 정책에 발맞춰 현대차그룹의 수소 사업 역량과 경험을 바탕으로 현지 수소 생태계 조성을 추진하기 위해 체결됐다”고 말했다.

이어 “앞으로도 글로벌 수소 기업들과 협력해 홍콩을 시작으로 아시아–태평양 수소 시장 전반으로 협력과 사업을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.