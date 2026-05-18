[헤럴드경제=김진 기자] 롯데백화점이 지난 14일 인천점 1층에 ‘바샤커피’ 국내 4호점을 열었다고 18일 밝혔다.

인천점은 서울 외 지역에 처음 들어선 바샤커피 매장이다. 커피 부티크 콘셉트로 1층 핵심 위치에 들어섰다. 대표 제품인 ‘캐러멜로 모닝’과 ‘시다모 마운틴’ 드립백 컬렉션을 비롯해 ‘블루 다뉴브’, ‘예멘산 그랜드 모카 마타리’ 노마드 컬렉션 등을 만날 수 있다.

바샤커피의 정체성이 담긴 ‘바샤 헤리티지 컬렉션’뿐 아니라 고객이 직접 취향대로 구성할 수 있는 ‘맞춤형 햄퍼’, ‘기프트 세트’ 등도 있다. 전문 커피 마스터가 고객의 취향에 맞는 제품 선택을 돕는다. 원하는 추출 방식에 맞춰 현장에서 즉석 분쇄 서비스도 제공한다.

바샤커피는 2024년 국내 1호점인 청담 플래그십 스토어를 오픈했다. 지난해 본점(2호점)과 잠실점(3호점)을 연이어 열었다. 롯데백화점은 지난 2023년 바샤커피의 국내 프랜차이즈 및 유통권 단독 계약을 체결했다.