[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카가 지난 14일부터 경기도 고양시 킨텍스에서 진행된 임신·출산·육아 박람회 ‘2026 킨텍스 코베 베이비페어&유아교육전’에 포카리스웨트 이온워터로 참가해 임산부의 수분 보충 중요성 알렸다고 18일 밝혔다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-05-18 07:12:16
[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카가 지난 14일부터 경기도 고양시 킨텍스에서 진행된 임신·출산·육아 박람회 ‘2026 킨텍스 코베 베이비페어&유아교육전’에 포카리스웨트 이온워터로 참가해 임산부의 수분 보충 중요성 알렸다고 18일 밝혔다.
‘국민 52만명’에 챗GPT플러스 쏜다…‘이런 나라 처음’ 몰타의 실험
[헤럴드경제=이원율 기자]지중해에 있는 섬나라 몰타는 자국 내 모든 국민이 1년간 ‘챗GPT 플러스’를 이용할 수 있는 계약을 챗GPT 개발사 오픈AI와 맺은 것으로 알려졌다. 16일(현지시간) 로이터통신 보도에 따르면 몰타 정부와 오픈AI는 최근 이러한 계약을 체결했다고 연합뉴스가 전했다. 이번 프로그램은 이달 중 시작된다. 챗GPT 플러스를 이용하기에
“제발 그만 사 가라” 한국서 싹쓸이…일본인들 “차원이 달라” 우르르, 뭐길래
[헤럴드경제=김보영 기자] 한국 전통시장 방앗간이 일본 여행객들 사이에서 새로운 관광 코스로 떠올랐다. 공장에서 만든 기성 제품과는 다른 깊은 풍미에 주문 즉시 기름을 짜내는 이색 체험까지 더해지며 ‘필수 쇼핑 코스’로 자리 잡는 분위기다. 12일 관련 업계에 따르면 최근 서울 시내 전통시장과 방앗간에는 참기름과 들기름을 구매하려는 일본인 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 일부 방앗간은 하루 방문객 대부분이 일본인일 정도로 높은 인기를 끌고 있는 것으로 전해졌다. 이 같은 열풍의 배경에는 SNS와 유튜브 영향이 크다는 분석이 나온다. 일본 국민 걸그룹 AKB48 출신 방송인 사시하라 리노는 자신의 유튜브 채널에서 불닭볶음면에 참기름을 넣어 먹는 방법을 소개하며 “맛이 완전히 달라졌다”고 감탄했다. 약 400만명의 팔로워를 보유한 일본 모델 하루나 역시 한국 여행 브이로그를 통해 서울의 한 방앗간을 방문해 직접 기름을 짜는 모습을 공개했다. 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램 등 SNS
김사랑 세금 체납…당국에 아파트 압류돼
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 김사랑(48)이 국세 체납으로 세무당국에 아파트를 압류당한 것으로 알려졌다. 15일 일요신문에 따르면, 김사랑이 소유하고 있던 경기도 김포시 아파트 1세대가 지난달 6일 삼성세무서(서울 강남구)에 압류됐다. 해당 아파트 부동산등기부에 압류 권리자는 정부를 의미하는 ‘국’, 처분청은 ‘삼성세무서장’, 등기원인에는 ‘징세과’로 기재돼 있다. 이 아파트의 공시가격(2026년 1월 기준)은 3억 6600만 원, 최근 매매 시세는 약 6억 원 수준이다. 김사랑이 삼성세무서에 압류된 것은 이 아파트 한 채다. 김사랑은 강남구 청담동에도 아파트 1세대를 보유 중이지만, 해당 아파트는 부동산등기부상 압류 내역이 확인되지 않았다. 김포 아파트 하나만으로도 체납액을 회수할 수 있기 때문에 1세대만 압류한 것 아니냐는 해석이 나온다. 세무당국의 부동산 압류는 실거래가가 아닌 ‘공시가격’을 기준으로 집행된다. 체납액의 규모와 관계없이 해당 부동산 전체에 대해 압류가 이뤄진
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는