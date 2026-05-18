사진=동아오츠카 제공
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[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카가 지난 14일부터 경기도 고양시 킨텍스에서 진행된 임신·출산·육아 박람회 ‘2026 킨텍스 코베 베이비페어&유아교육전’에 포카리스웨트 이온워터로 참가해 임산부의 수분 보충 중요성 알렸다고 18일 밝혔다.

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jun@heraldcorp.com