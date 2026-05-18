“제발 그만 사 가라” 한국서 싹쓸이…일본인들 “차원이 달라” 우르르, 뭐길래

[헤럴드경제=김보영 기자] 한국 전통시장 방앗간이 일본 여행객들 사이에서 새로운 관광 코스로 떠올랐다. 공장에서 만든 기성 제품과는 다른 깊은 풍미에 주문 즉시 기름을 짜내는 이색 체험까지 더해지며 ‘필수 쇼핑 코스’로 자리 잡는 분위기다. 12일 관련 업계에 따르면 최근 서울 시내 전통시장과 방앗간에는 참기름과 들기름을 구매하려는 일본인 관광객들의 발길이 이어지고 있다. 일부 방앗간은 하루 방문객 대부분이 일본인일 정도로 높은 인기를 끌고 있는 것으로 전해졌다. 이 같은 열풍의 배경에는 SNS와 유튜브 영향이 크다는 분석이 나온다. 일본 국민 걸그룹 AKB48 출신 방송인 사시하라 리노는 자신의 유튜브 채널에서 불닭볶음면에 참기름을 넣어 먹는 방법을 소개하며 “맛이 완전히 달라졌다”고 감탄했다. 약 400만명의 팔로워를 보유한 일본 모델 하루나 역시 한국 여행 브이로그를 통해 서울의 한 방앗간을 방문해 직접 기름을 짜는 모습을 공개했다. 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램 등 SNS