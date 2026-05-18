[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 15일 천마스퀘어 2층 시청각실에서 ‘개교 58주년 기념식’을 개최했다.

이날 행사에는 영남학원 한재숙 이사장, 영남이공대 이재용 총장, 차동길 총동창회장, 대학 구성원과 동문, 내빈 등이 참석했다.

국민의례, 내빈 소개, 대학 연혁 보고, 기념사와 축사, 장기근속자 및 각종 유공자 표창, 발전기금과 장학금 전달, 교가 제창 순으로 진행됐다.

30년 장기근속 표창은 건설시스템과 김진규 교수와 시설팀 서무덕 팀장이 수상했으며 20년 장기근속 표창은 전기자동화과 송현직 교수가 받았다.

10년 장기근속 표창은 i-경영회계계열 박광오 교수와 간호학과 박정미 교수가 수상했다.

강의우수교원상도 함께 시상됐다. 사회복지서비스과 고강호 교수와 스포츠재활과 남승민 교수는 학생 중심의 교육 운영과 우수한 강의 역량, 현장 중심 교육 실천 등을 인정받아 강의우수교원상을 수상했다.

또 대학 행정 분야에서 맡은 바 역할을 충실히 수행한 직원들에 대한 포상도 이어졌다. 모범직원상은 일학습병행교육지원팀 임현제 팀장, 기획조정팀 석민수 선생, 원격교육지원팀 김동훈 선생이 받았다.

이어 한국산업인력공단 대구지역본부 이병욱 본부장은 공로상을, 영남대병원 응급간호팀장 석윤미 동문, ㈜토건테크 서성훈 이사, 가창새마을금고 강수한 이사장, 팔공애드앤디자인 이호석 대표, 오토1급카센터 박일랑 대표, S-Oil(주) 김태희 대리는 자랑스러운 영남이공인상을 각각 수상했다.

재학생들을 대상으로 한 선행상 시상도 함께 진행됐다. 간호학과 이연서 학생, 치위생과 임효비 학생, 보건의료행정과 김은강 학생, i-경영회계계열 서미현 학생, 스포츠재활과 황경민 학생이 선행상을 수상했다.

영남이공대 이재용 총장은 기념사를 통해 “그 동안 헌신해준 교직원과 동문, 학생, 지역사회 모든 구성원께 감사드린다”며 “우리 대학은 AI 기반 맞춤형 교육지원과 디지털 학습환경 고도화를 통해 학생 개개인의 역량을 키우고 현장 적응력과 문제해결 능력을 갖춘 미래형 전문직업인을 양성해 나가겠다”고 말했다.