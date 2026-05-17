SH가 나머지 부담·지분 80% 보유 방식

[헤럴드경제=고은결 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 무주택 청년이 집값의 20%만 부담하면 나머지는 공공이 지원하는 ‘서울내집’ 정책을 도입하겠다고 17일 밝혔다.

오 후보는 이날 종로구 선거캠프에서 19~39세 무주택 청년을 대상으로 한 새로운 주거 공약을 발표했다.

공약에 따르면 청년이 서울 지역 주택 가운데 중위가격 12억원 이하의 원하는 주택을 선택해 신청하면, 서울주택도시개발공사(SH)가 해당 주택을 매입한다. 이후 청년은 집값 20%만 내고, 나머지는 SH가 지원하는 구조다.

주택 지분은 청년이 20%, SH가 80%를 보유하지만 매매 등 주요 결정권은 청년에게 부여된다. 주택을 매각할 경우에는 시세에 따라 본인 지분만큼 수익을 돌려받는다. 다만 전·월세 임대는 제한된다.

오 후보는 “서울이 성장할수록 청년 자산도 커지는 구조가 진정한 도시 성장”이라며 “개발 이익이 소수의 지갑이 아닌 미래 세대의 자산으로 흘러가는 시스템을 서울이 처음으로 만들겠다”고 말했다.

재원 조달 방안으로는 도시계획 과정에서 발생하는 공공기여금을 활용해 ‘개발이익 청년자산화 기금’을 조성하겠다고 설명했다.

그는 ‘서울내집’ 8000호 공급이 현실화되면 기존에 추진 중인 신혼부부용 장기전세주택 ‘미리내집’ 2만호, 역세권 임대주택 ‘청년안심주택’ 2만호, 대학 신입생용 ‘새싹원룸’ 1만호, 반값으로 시작하는 ‘바로내집’ 600호 등을 포함해 총 8만2000호의 ‘서울찬스 5종 주택’ 공급 체계를 갖추게 된다고 강조했다.