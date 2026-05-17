자영업자, 소상공인에게도 인공지능(AI)이 필수가 된 시대다. AI가 가게 운영, 메뉴 설정 등의 ‘컨설팅’ 역할까지 하게 되면서 적절한 AI 활용은 매출 상승과 직결되고 있다. 실제 현장에서도 AI 활용 필요성이 커지고 있다. 배달의민족이 운영하는 배민아카데미가 외식업주 836명을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 외식업주 91.5%가 3년 내 AI는 외식업 운영에 꼭 필요한 기술이 될 것이라고 응답했다. 자영업자의 성공을 돕는 AI 활용 사례를 소개한다. [편집자주]

[헤럴드경제=박세정 기자] #. 40대 A씨는 성수동에서 일식집을 운영 중이다. 어린 시절부터 일식에 대한 꿈을 키웠던 A씨는 횟집에서 허드렛일로 시작해, 최고 핫플레이스에 번듯한 가게를 차린 사장님이 됐다.

생애 첫 창업에 성공했지만, 미처 생각지 못했던 의외의 곳에서 어려움이 찾아왔다. 바로 ‘SNS’다. 가게 홍보를 위해 SNS를 적극 활용하는 것이 중요해졌지만, 적절한 방법을 찾지 못했기 때문이다. 그때 가게에 방문한 조카의 한마디에 A의 귀가 번쩍 뜨였다. “삼촌, 생성형 AI를 써봐. 우린 자기소개서도 AI로 다 써”

A씨는 이때부터 가게 프로필 사진을 제작하는 것부터 AI를 적극 활용했다. 시즌별 이벤트나 홍보 문구도 AI의 도움을 받아 단 몇 분 만에 작성할 수 있게 됐다.

이는 배민아카데미가 꼽은, SNS 홍보 마케팅에 AI를 적극 활용한 대표적인 사례다. 고가의 컨설팅이나 광고 전문가의 도움을 받기 어려운 자영업자들도 AI의 도움을 받아 홍보에 톡톡한 효과를 보고 있다. 이에 배민아카데미는 AI를 SNS 마케팅에 활용할 수 있는 효과적인 방법을 소개해 눈길을 끈다.

가게 특징·메뉴 특징, 구체적으로 제시해야

배민아카데미는 AI의 도움을 받아 가게 홍보글을 작성할 때, 무엇보다 가게의 특징이나 주력 메뉴의 특징을 최대한 구체적으로 제시하는 것이 핵심이라고 언급했다.

위 A씨 사례의 경우 ‘성수동, 데이트 상권, 젊은 커플 많이 이용’과 같은 가게 특징을 세세하게 질문에 포함시켰다. 메뉴 역시 ‘일본 명인한테 전수 받은 기술’ 등의 내용을 담았다.

그 결과 ‘성수동의 데이트 명소, 스시집에 오신 걸 환영합니다. 일본 명인에게 직접 전수받은 정통 기술과 신선한 해산물을 사용해 최상의 맛을 선사합니다’와 같은 가게 홍보 문구를 완성할 수 있었다.

문구 뿐 아니라, SNS에 활용하는 이미지도 원하는 조건을 담아 AI로 제작할 수 있다고 배민아카데미 측은 설명했다.

A씨는 ‘귀여운 느낌의 일러스트로, 연어 초밥이 그려졌으면 좋겠어”라는 제시어를 통해 이미지를 단숨에 제작했고 실제 SNS 프로필 이미지로 활용했다.

시즌별 이벤트도 SNS 적극 활용

배민아카데미는 크리스마스 등 시즌별 특별 메뉴나 이벤트를 진행할 때 AI 활용 효과를 극대화할 수 있다고 설명했다.

크리스마스 시즌에 ‘크리스마스 SNS 이벤트 게시글에 올라갈 홍보 이미지를 만화 스타일로 제작해줘’라고 제시하면 산타클로스를 활용해 이미지를 변형할 수 있는 식이다. ‘스시를 들고 있는 산타클로스 할아버지’, ‘초밥을 먹고 있는 루돌프’ 등으로 원하는 시즌 이미지를 요구해 이미지를 다듬을 수 있는 점도 AI의 강점이라고 배민아카데미 측은 덧붙였다.

배민아카데미 측은 “시즌 이벤트 기획도 목적과 조건을 구체적으로 입력하면 참여 방법·일정까지 갖춘 기획안을 도출할 수 있다”며 “무엇보다 글과 이미지를 단 몇 분 만에 빠르게 만들 수 있어, 자영업자들의 가게 홍보에 도움이 될 수 있을 것”이라고 언급했다.