최대주주 변경 추진…사업구조 개편 취지

김성진 전 대표는 회장직 유지 연구에 전념

우정원 메드팩토 신임 대표이사.
우정원 메드팩토 신임 대표이사.

바이오벤처 메드팩토의 대표이사가 설립자에서 전문경영인으로 변경된다.

15일 회사 측에 따르면, 기존 김성진 대표가 물러나고 우정원 사장이 신임 대표로 선임됐다.

우 신임 대표는 서울대 약대 학·석사, 미국 코넬대 미생물학 박사를 졸업했다. 하버드대 의대 박사후연구원, 삼성생명과학연구소 선임연구원, 서울성모병원 연구교수를 거쳐 제넥신 개발본부장, 연구소장, 대표를 역임했다. 2024년 메드팩토 사장으로 영입됐다.

우 대표는 신약후보물질의 CMC(제조·품질관리) 등 공정개발과 임상분야 풍부한 경험을 보유한 전문가로 평가된다. 기술이전 경험 등 사업개발 기반도 갖추고 있어 새 대표로 추대됐다.

김성진 전임 대표는 경영에는 관여하지 않으나 등기이사와 회장직을 유지한다. 미래 성장동력 발굴 등 비임상연구에 전념할 계획이다.

이번 대표 변경은 최대주주인 테라젠이텍스의 지분 매각 추진에 따른 조치로 분석된다. 인사를 통해 신규 투자유치와 사업구조 개편을 가속화할 것으로 예상된다. 향후 메드팩토는 연구보다는 개발 위주, 즉 임상개발과 기술이전에 속도를 내게 된다.

회사 관계자는 “새로운 리더십을 통해 신규 투자유치 및 사업구조 개편 등 기업가치 제고에 주력할 방침”이라 했다.


freiheit@heraldcorp.com