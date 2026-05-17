코트라, ‘엑스포넨셜 2026’ 한국관 운영 10개 기업 참가 안티드론·자율주행 SW 등 기술 공개 88건 수출 상담 진행 美·유럽 규제 강화 속 ‘보안성 확보’ 경쟁력 부각

[헤럴드경제=정경수 기자] 러시아·우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 이후 드론 수요가 급증하는 가운데 국내 드론 기업들이 미국 시장 공략에 나섰다. 특히, 보안성과 기술력을 앞세워 북미 공급망 재편 흐름 속에서 기회를 모색하는 모양새다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 11일부터 나흘간 미국 디트로이트에서 열린 세계 최대 무인이동체 전시회 ‘엑스포넨셜 2026’에 한국관을 운영했다고 17일 밝혔다. 이번 행사에는 국내 드론 기업 10개사가 참가했다.

엑스포넨셜은 국제무인운송기협회(AUVSI)가 주최하는 글로벌 드론·무인이동체 전문 전시회다. 올해는 60개국에서 8500명 이상의 바이어와 업계 관계자들이 행사장을 찾았다.

한국 기업들은 드론 기체뿐 아니라 고정밀 센서, 안티드론 시스템, 자율주행 소프트웨어 등 다양한 기술을 선보였다. 최근 미국과 유럽에서 특정 국가산 드론과 부품에 대한 규제가 강화되는 상황에서 한국 업체들은 ‘보안 신뢰성’을 주요 경쟁력으로 내세웠다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 보안 문제를 이유로 일부 국가 드론과 핵심 부품에 대한 규제를 강화하고 있다.

전쟁 양상이 변화하면서 드론은 민간뿐 아니라 방산 분야에서도 핵심 장비로 떠오르고 있다. 시장조사업체 전망에 따르면 미국 드론 시장은 2024년 이후 연평균 9% 이상 성장해 2033년에는 141억달러 규모에 이를 것으로 예상된다. 미국 의회 역시 소형 군사용 드론과 관련 생태계 육성을 위해 예산을 대폭 늘린 상태다.

코트라는 행사 기간 현지 유통업체와 공공기관 관계자들을 대상으로 수출 상담회를 열고, 국내 드론 기술을 소개하는 발표 세션도 진행했다. K-방산 홍보관도 함께 운영해 방산 분야와의 연계 효과를 노렸다.

이번 전시에서는 총 88건의 상담이 진행됐으며, 미국 내 드론 인증 체계인 ‘그린 UAS’와 ‘블루 UAS’ 승인 지원을 위한 현지 파트너 발굴도 이뤄졌다.

미국 드론 유통업체 관계자는 “보안성이 인정된 한국 드론에 대한 문의가 빠르게 늘고 있다”며 “정교한 제어 기술과 데이터 보안성을 갖춘 점이 공공·방산 시장에서 경쟁력으로 평가받고 있다”고 말했다.

김명희 코트라 부사장 겸 산업혁신성장본부장은 “전쟁 상황 등으로 드론 수요가 급증하는 가운데 미국과 유럽 시장에서는 보안성이 뛰어난 제품에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “국내 기업들이 시장 확대 흐름에 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.