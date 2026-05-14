개혁신당 정이한, ‘TV토론 배제’ 항의 단식 입원 박, “정치 입장 떠나 건강 안전 최우선” 전, “빨리 쾌차해 부산 고민 나누기를”

TV토론회 배제에 항의하며 7일째 단식 농성하던 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 14일 입원했다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 시청 앞 농성장을 찾아 ‘단식 중단’을 요청했고, 전재수 더불어민주당 후보는 부산진구 온종합병원으로 옮겨진 정 후보를 찾아 쾌유를 기원했다.

정 후보의 건강이 급격히 악화됐다는 소식이 전해진 가운데 박 후보는 이날 오후 정 후보 단식 현장을 찾아 “정치적 입장을 떠나 건강과 안전이 가장 우선”이라며 단식 중단을 간곡히 요청했다. 박 후보 선대위 관계자는 “정이한 후보가 TV 토론 참여 의사를 밝혔으나, 구체적 협의는 이뤄지지 않은 상황”이라며 “건강회복이 최우선인 만큼, 여건이 갖춰지면 토론의 장을 마련해 청년의 목소리를 듣고 정책 논의를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

전 후보도 이날 온종합병원을 방문, 정 후보의 건강 상태에 우려를 표하고 쾌유를 기원했다. 토론회 일정과 관련해서는 주최 측과 협의해 합리적인 방향을 모색하겠다는 입장을 밝혔다. 전 후보는 페이스북을 통해 “청년의 패기와 비전은 우리 부산을 더욱 풍성하게 만드는 소중한 자산이고 정 후보의 출마가 이번 선거에 던지는 메시지는 분명한 의미가 담겨 있다”며 “정 후보가 하루빨리 쾌차해 부산을 위한 치열한 고민을 함께 나눌 수 있기를 바란다”고 했다.