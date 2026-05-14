[헤럴드경제=정대한 기자] ‘불닭’ 브랜드의 흥행을 이어가고 있는 삼양식품이 올해 1분기 분기별 최대 실적을 달성했다.

삼양식품은 1분기 연결기준으로 매출 7144억원, 영업이익 1771억원을 기록했다고 13일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 35% 증가했다. 특히 영업이익이 32% 늘면서 분기 기준 역대 최대치를 기록했다.

해외매출은 5850억원으로 38% 증가했다. 밀양2공장 가동률 상승에 따라 확대된 공급물량이 유럽·미주를 중심으로 증가하는 수요를 뒷받침하며 매출이 늘었다고 삼양식품 측은 설명했다.

해외법인 모두 두 자릿수 이상의 성장률을 기록한 가운데, 유럽에서는 전년 동기 대비 215% 증가한 770억원의 매출을 올리며 가장 높은 성장세를 보였다. 영국법인 신규 설립과 독일·네덜란드 등 서유럽 주요 시장에서 유통 채널 입점도 늘었다. 미국법인 매출도 1850억원으로 37% 증가했고, 중국법인도 36% 늘어난 1710억원의 매출을 기록했다.

영업이익률은 24.8%를 기록하며 5분기 연속 20%대를 유지했다. 삼양식품 관계자는 “올해는 글로벌 경영 체계 강화와 생산·판매 인프라 확장에 집중하며 고성장 기반을 굳건히 할 것”이라고 말했다.