[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대가 ‘성년의 날(매년 5월 셋째 월요일)’을 앞두고 외국인 유학생들과 함께하는 전통 성년식 ‘관례·계례’ 행사를 진행했다.

13일 영남대에 따르면 박물관 주관으로 지난 11일 교내 민속촌 구계서원에서 ‘2026학년도 외국인 유학생과 함께하는 관례·계례 행사’를 열어 외국인 유학생과 한국 학생이 함께 참여해 전통 성년식을 개최했다.

참가자들은 한복을 단정히 차려입고 의식에 임하며 한국의 전통 예절과 가치관을 몸소 경험하며 단순한 문화 체험을 넘어 서로 다른 문화권 학생들이 교류하고 공감대를 형성했다.

이날 계례 행사에 참여한 방글라데시 출신 유학생 호세인 파르하나 빈트(Hossain Farhana Bint, 생명공학과 2학년) 학생은 “한복을 입고 머리를 단장하며 전통 의식을 체험하는 과정이 인상 깊었고 이를 통해 한국 문화를 더욱 깊이 이해할 수 있었다“고 소감을 밝혔다.

우즈베키스탄에서 온 이스마토브 굴럼(Ismatov Gulom, 경제금융학부 4학년) 학생은 “관례를 통해 한 사람이 성인이 되어 사회적 책임을 갖는다는 의미가 크게 와닿았다“며 ”한국 유학 생활 중 아주 특별한 기억으로 남을 것 같다”고 말했다.