도시공원 조성 위한 실천형 사회공헌 활동 비영리 재단법인 서울그린트러스트와 맞손

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 지난 12일 서울 광진구 서울어린이대공원에서 서울그린트러스트와 함께 ‘비밀(Bee-meal)정원 가꾸기’ 봉사활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

‘비밀정원 가꾸기’는 서울그린트러스트에서 추진 중인 생물다양성 증진 프로젝트다. 벌과 나비 등 수분매개자가 안전하게 서식할 수 있도록 도시공원 내 생태 정원을 조성, 관리하는 활동이다.

혼다는 자연 친화적인 방향으로 환경 이니셔티브를 추진하고 있으며, ‘생물다양성 보전’을 중요한 가치로 삼고 있다. 2011년에 제정된 혼다 생물다양성 가이드라인에 따라 대기, 수질 및 생물다양성을 포함한 자연에 미치는 영향을 피하거나 최소화하고, 이를 복원 및 재활성화하기 위해 적극 나서고 있다.

이날 봉사활동에는 혼다코리아 임직원 20여 명이 참여했으며, 서울그린트러스트의 전문 가드너와 함께 서울어린이대공원 내 생태 정원을 관리했다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “이번 봉사활동은 임직원들이 직접 흙을 만지고 자연과 교감하며 환경 보전의 중요성을 체감할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”며 “작은 정원 하나가 도시 생태계 속 쉼터가 될 수 있는 만큼, 혼다코리아도 지역사회와 함께 지속가능한 환경과 건강한 문화를 만들어가기 위한 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.