동유럽·흑해 지역 대표적 방산 전시회 소형전술차 2인승 카고 등도 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 동유럽 및 흑해 지역의 대표적인 방위산업 전시회인 ‘BSDA(Black Sea Defense, Aerospace & Security) 2026’에 처음 참가해 다양한 군용차량을 선보인다고 13일 밝혔다.

올해로 10회째를 맞는 ‘BSDA 2026’은 오는 15일까지 루마니아 부쿠레슈티에서 개최되며, 전 세계 36개국 650개 업체가 참가해 방위산업 및 항공우주 관련 첨단 기술과 장비 등을 전시한다.

먼저 이번 전시회에서 기아는 타스만 군용 지휘차를 유럽 최초로 공개한다. 타스만 군용 지휘차는 정통 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 사양을 기반으로 무전기 및 등화관제(대적 노출 방지를 위한 조명 통제) 등 특수사양을 장착해 작전 운용 능력을 강화했다.

해당 모델은 지난해부터 대한민국 국군의 표준 지휘차로 실전 투입됐다.

아울러 기아는 소형전술차(KLTV) 2인승 카고 차량도 함께 전시한다.

소형전술차는 ▷수심 760㎜ 하천 및 60% 종경사·40% 횡경사 주행 ▷총탄·폭발물 보호 ▷영하 32도까지 시동 가능 ▷전자파 차단 등 강력한 험지 주행 능력을 갖춰 극한 환경에서도 군 병력의 안전한 이동을 돕는다.

특히, 2인승 카고는 공기 흡입구를 높여 침수를 방지하는 스노클과 엔진 냉각 시스템 등을 장착해 사막·열대우림·산악 지역 등에서 전천후로 운용할 수 있도록 특화된 차량이다.

지난 2016년부터 한국군에 납품되고 있는 기아의 소형전술차는 현재 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중남미 등 전 세계에서 운용되고 있다.

이 외에도 기아는 지난해 선보인 차세대 중형표준차(KMTV), 대규모 화물의 신속한 적재·운반·하역이 가능한 대형표준차 PLS(Palletized Load System), 헤리티지 모델인 과거 KM시리즈 등 모형 군용차량 3종도 전시한다.

기아 관계자는 “이번 ‘BSDA 2026’ 첫 참가는 기아의 다양한 특수차량과 뛰어난 기술력을 세계 시장에 선보이는 데 큰 의미가 있다”며 “향후에도 군의 안전한 이동을 위한 군용 모빌리티의 미래 비전을 지속해서 제시하겠다”고 말했다.