- 10∼13일까지 충남관광의 미식·역사·치유 콘텐츠 체험…싱가포르와 동남아 현지 인지도 UP

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 싱가포르를 중점으로 동남아 관광객의 충남 방문 유치를 위해 충남도가 현지 여행업계 초청 팸투어를 실시했다고 13일 밝혔다.

이번 팸투어는 지난 10일부터 13일까지 3일 3박 4일간의 일정으로 한국관광공사 싱가포르지사와 협력해 싱가포르 현지 여행사, 매체 관계자 22명을 대상으로 진행했다.

참가자들은 첫날인 10일 국립부여박물관, 부여 백제문화단지를 방문해 한복 체험과 함께 백제 문화의 정취를 느끼고 충남관광 설명회에 참석해 관계기관 간 소통·협력하는 시간을 가졌다.

이어 11일에는 예당호 모노레일과 출렁다리, 예산시장을 둘러봤으며, 예산 특산물인 사과를 활용한 사과파이 만들기 체험 등 충남 미식 관광 콘텐츠를 체험했다.

12일에는 태안국제원예치유박람회를 방문해 봄꽃 경관을 감상하고 글램핑 펜션을 사전 답사했으며, 태안해양치유센터를 찾아 해양 치유 프로그램을 체험했다.

마지막 날인 13일에는 당진 신평양조장에서 쌀누룩 입욕제 만들기와 전통주 시음 체험을 진행하며 일정을 마무리했다.

도는 이번 행사를 계기로 싱가포르 관광객을 대상으로 한 충남 신규 관광상품 개발과 함께 사회관계망(SNS) 등 온라인 기반 홍보 콘텐츠를 제작·배포해 현지 인지도를 높여 나갈 계획이다.

도 관계자는 “이번 행사를 통해 싱가포르 여행업계 관계자들이 충남의 역사·문화·자연·치유 등 다양한 관광자원을 직접 체험했다”며 “여행 코스가 실질적인 관광상품으로 개발돼 싱가포르를 비롯한 동남아 관광객의 충남 방문으로 이어질 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.